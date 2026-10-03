陸新大使密集會晤捷克政要 捷克總理：捷中關係正重返健康發展軌道

大陸新任駐捷克大使周謙上月23日抵達捷克首都布拉格履新後，過去2周與捷克官員密集互動，包括與捷克總理巴比斯、眾議長岡村富夫、國防部長祖納、外交部副部長哈塔多娃碰面。巴比斯表示，很高興捷中雙邊關係正重返健康發展軌道。

根據大陸駐捷克大使館網站，周謙於9月23日抵達布拉格履新，2日後向捷克外交部禮賓司司長莎爾波霍娃遞交國書副本。9月30日，捷克使館舉行慶祝中共建政77週年暨大使到任招待會，捷克總理巴比斯、眾議長岡村富夫、國防部長祖納等政要均出席。

周謙表示，2026年是中捷建立戰略夥伴關係10周年。10年來，雙邊合作取得一系列重要成果，也經歷2年來的一系列波折。捷克新政府上台以來，在雙方共同努力下，雙邊關係呈現積極發展勢頭。作為新任大陸大使，願同捷各界朋友攜手努力，推動中捷戰略夥伴關係和兩國各領域務實合作邁上新台階。

據中方發布，巴比斯歡迎周謙履新，表示捷新政府願以對話、合作和互利共贏為基礎發展對華關係，很高興雙邊關係正重返健康發展軌道。岡村則指，堅持相互尊重、互不干涉內政是捷中關係行穩致遠的重要基礎，相信捷中關係將不斷向前發展。

另外，周謙本月1日拜會捷外交部主管亞非、中東、西歐、國際組織和經濟外交事務的副部長哈塔多娃。哈塔多娃表示，捷政府致力於發展對華關係，願同大使一道，共同推動捷中務實合作取得更多成果。

捷克為議會內閣制，眾議院為政治權力核心，岡村富夫領導的「自由及直接民主黨」亦是聯合政府的一員。相較於捷克參議院議長韋德齊6月二度率團訪台，去年底上任的捷克新政府強調「務實」對華外交政策，且拒絕提供政府專機給韋德齊訪台。