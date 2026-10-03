普亭表態中美俄三方會晤 大陸外交部這樣說

俄國總統普亭已表態願在APEC時與美國總統川普和大陸國家主席習近平舉行三方會晤，大陸外交部發言人郭嘉昆3日晚間對此回應表示，「關於你提到的問題，我目前沒有可以提供的信息」。

據大陸外交部官網3日晚間消息，郭嘉昆以答記者問方式回應塔斯社、俄新社兩家俄媒的提問，提問內容是普亭表示，在APEC領導人非正式會議期間舉行俄中美三方會晤是可能的，通過會面交換意見、了解彼此立場是有益的，關鍵是確定會晤議題。

對於上述提問，郭嘉昆僅表示，「作為今年APEC東道主，中方願同各方一道，共同推動APEC『中國年』取得豐碩成果，為促進亞太和世界經濟增長作出新貢獻」。他接著指出，「關於你提到的問題，我目前沒有可以提供的信息」。

另外路透社記者問及普亭表示下個月在APEC非正式領袖會議期間與習近平的會晤將取得積極成果。對此郭嘉昆回應稱，「元首外交的戰略引領是中俄關係行穩致遠的最重要政治保障。中方歡迎普亭總統出席今年11月將在深圳舉行的APEC領導人非正式會議，願同俄方一道，共同推動APEC『中國年』取得豐碩成果」。

美聯社記者則詢問，一些大陸企業仍在與俄羅斯和烏克蘭買家開展相關業務，以及烏克蘭製造商稱大陸出口管制迫使其通過第三國中間商進行採購，大陸將採取哪些措施防止對軍事用戶供應？郭嘉昆表示，具體問題建議向中方主管部門了解。他強調，「中國在軍品出口問題上一向採取謹慎、負責的態度，根據本國出口管制法律法規及承擔的國際義務，嚴格管控軍民兩用物項。中方一貫反對將民用無人機用於軍事目的。各方應為烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用，而非無端炒作和惡意關聯」。

此外，路透社詢問星巴克將在新疆開設門市，美國國會眾院中國特設委指責星巴克這一決定「道德淪喪」，稱大陸政府對維吾爾族實施種族滅絕，就此郭嘉昆回應稱，所謂新疆存在「種族滅絕」是赤裸裸的謊言。「美方有關機構慣於出於政治目的無中生有、攻擊抹黑中國，毫無信譽可言」。他說當前新疆社會穩定、經濟發展、民族團結、宗教和睦。「中國將繼續擴大高水平對外開放，為外國企業在華投資經營提供更多機遇」。