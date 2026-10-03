川習會面 習近平贈太和殿模型給川普

中國國家主席習近平9月23至25日到美國進行國是訪問，並與美國總統川普會晤。根據白宮公開一系列的幕後照片，習近平向川普贈送一座太和殿金色模型。

據星島日報報導，白宮2日公開一系列幕後照片，包括雙方在白宮藍廳交換禮物，習近平向川普贈送一座太和殿金色模型。

太和殿是紫禁城（北京故宮）規模最大、開間最多、進深最大和屋頂最高的殿宇，更是皇權的象徵，皇帝登基、冊立皇后等大典都在此舉行。

另外，據報導，白宮官方相廊曝光的照片還包括川普與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在白宮南門廊迎接習近平夫婦、在玫瑰園參加閱兵儀式，以及川普與習近平在橢圓形辦公室會晤、合影。期間，川普還向習近平展示掛在牆上的裝框歷史版「獨立宣言」。