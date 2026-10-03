學操作CPR、AED！港澳人士台適生活講座10場落幕 提升台灣社會韌性

由策進會和陸委會合辦的10場「2026港澳人士台適生活講座」，並全台巡迴舉辦「救是需要你」心肺復甦術教學系列活動，最終場2日在台北落幕，本系列講座共吸引超過200名在台港澳人士參與，攜手提升台灣社會韌性。

策進會新聞稿表示，2026港澳人士台適生活講座「救是需要你」急救認知訓練，邀請專業講師親自指導，內容涵蓋心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作，以及骨折及外傷簡易包紮，有效強化參與者在關鍵時刻「自助與救人」的能力。

陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水出席講座致詞時表示，政府誠摯歡迎港澳朋友來台發展，隨著來台交流、居留與定居人數增加，港澳朋友已是台灣大家庭的一份子，將在台港澳新住民納入全民防災與緊急救護教育體系，不僅是人道關懷，更是展現「不分背景、共護家園」的社會安定力量。

盧長水強調，政府正積極提升台灣社會韌性。當面對天然災害或重大突發事故，每個人都可能是「第一目擊者」與「第一行動者」，除了仰賴專業救難體系，一般民眾具備基礎自救與互救能力，更是社會韌性的核心。

策進會表示，今年與陸委會持續舉辦多元交流活動，陪伴港澳朋友適應在地生活、安居發展，包括「關懷港澳居民來台居留定居座談會」、「港好友你─攜手淨灘護海洋」、「健康齊步走公益淨山暨生活適應座談」、「香港影展」、「第六屆港覺濠台IG圖文徵選活動」及「好友港節市集活動」等。