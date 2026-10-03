解放軍結束俄中部-2026戰略演習參演 央視稱大量無人裝備投入演習

大陸解放軍報報導，當地時間10月2日，俄羅斯「中部-2026」戰略演習在俄羅斯車里雅賓斯克切巴爾庫爾靶場舉行閉幕式。經過多日同場練兵，這次演習落下帷幕。央視新聞則報導，在俄羅斯「中部-2026」戰略演習中，大量無人裝備投入演習，無人機「蜂群」為地面戰鬥群精準提供目標資訊；戰術無人機、武裝直升機和地面無人戰車等協同對「敵」前線目標展開打擊；小群多路對敵防禦陣地實施多波次火力突擊。

解放軍報報導稱，演習期間，解放軍參演部隊與來自俄羅斯、白俄羅斯、巴基斯坦、哈薩克、吉爾吉斯、蒙古、塔吉克等國的部隊並肩參演，各方圍繞情報偵察、指揮控制、火力打擊、綜合保障等行動展開專攻精練，組織作戰籌資傳統與實兵行動演練，在同場礪兵中鞏固多邊風能、提升聯合行動能力。

據中方參演部隊指揮官介紹，中方參演兵力由中部戰區抽組，採取摩托化機動、鐵路輸送、空中輸送相結合方式，投送至俄羅斯切巴爾庫爾靶場演習地域。

他稱，參演部隊建立「導演部—聯合戰役指揮部—任務分隊」三級指揮領導架構，高效統籌指揮各演習行動。在演習準備階段，中方導演部、聯合戰役指揮部與外方軍隊進行協同研訓，任務分隊重點開展偵察引導、協同破障、協同攻擊、戰場急救等課目訓練。

他表示，在演習實施階段，先組織指揮演練，爾後劃分3個行動階段組織實兵演練，重點演練立體偵察、信火打擊、引導進入、多向突擊、快速驅殲等行動。

報導稱，此次演習具有演練強度高、節奏轉換快、火力密度大、機動投送遠、實戰程度強等特色。中國解放軍參演部隊從背景想定與導調、戰役指揮和實兵演練等不同層面深入參與演習，體現了各參演方在聯合戰役行動上的深度協作，也是對解放軍聯合作戰能力的一次檢驗和歷練。

報導稱，本軍參演部隊編制突擊、火力打擊、工程保障、資訊保障等多個編組，演習堅持野戰化、簡約化、實戰化要求，依託境外陌生地形、多國協同環境，全面檢驗我方遠程戰略投送、跨境後勤保障、聯合作戰指揮等實戰能力。

在完成參加「中部-2026」戰略演習任務後，中方參演部隊開始撤出切巴爾庫爾靶場。回撤部隊將採用空中、鐵路輸送方式，陸續返回國內歸建。