美日利劍演習將把NMESIS部署距台最近的與那國島 日媒稱恐激怒中方

日本共同社報導，日本防衛省沖繩防衛局2日宣布，將於本月舉行的日美聯合綜合演習「利劍」中，美軍將把最新型反艦飛彈發射裝置「NMESIS」和短程防空系統「MADIS」部署到日本最西端的沖繩縣與那國島。這將是NMESIS和MADIS首次部署於與那國。報導稱，此舉可能意在遏制加強海洋活動的中國，或將刺激中方。

NMESIS藉由能遠端操作的無人車輛，裝載射程180多公里的陸基反艦飛彈。報導稱，沖繩縣政府聽取防衛局說明後表示，屆時不會實際發射，僅限於確認相關操作。美軍MV-22「魚鷹」運輸機也將部署於宮古機場（宮古島市）和石垣機場（石垣市）。

美軍去年7月在沖繩首次部署NMESIS，並投入漢森軍營（位於金武町等地）的訓練。在同年9月實施的美軍與自衛隊聯合訓練「堅毅之龍」中，該系統也與MADIS一同部署於沖繩縣石垣島的陸上自衛隊駐地。

報導稱，美國海軍陸戰隊2023年11月對沖繩部隊進行整編，成立了負責離島快速反應的第12海軍陸戰隊瀕海作戰團（MLR），今年6月正式部署NMESIS和MADIS。 NMESIS的射程約達210公里。

日本政府提出強化南西諸島防衛力，自衛隊目前已在與那國部署沿岸監視隊和電子戰部隊，也計畫2030年度部署地對空飛彈部隊。「利劍」演習日程為19日至29日。