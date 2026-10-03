陸高調紀念潛伏台殉職特工 3人均為轉型正義「白恐受難者」

九月卅日是中國大陸第十三個烈士紀念日，大陸國安部罕見在北京西山無名英雄紀念廣場舉行隱蔽戰線英烈紀念儀式，同時當年潛伏在台灣的中共特工林範、于成志、張文信等三人的遺骨（被國府槍決）近日回到大陸，並獲官方高調紀念，大陸強調要傳承「捍衛國家主權和領土完整」的精神力量。

據大陸國安部微信公眾號，烈士紀念日前夕，天津與廣東國安機關聯合組織林範遺骨迎回和安葬工作，儀式於九月廿三日上午在廣東省揭陽市揭西縣棉湖貢山革命烈士墓園舉行。央視報導畫面顯示，骨灰罈覆蓋中共黨旗。山東國安機關安排于成志、張文信遺骨迎回和安葬工作，儀式於九月廿四日分別在山東省青島市平度烈士陵園、煙台市蓬萊烈士陵園舉行，骨灰罈覆蓋著大陸五星旗。

央視報導，林範一九四五年十月隨國民黨軍警前往台灣，在台期間組織發展數名內線力量，及時取得絕密軍警情報，還在遭搜捕前向在台同仁傳遞預警情報。一九五○犧牲於台北馬場町，一九九七年被中共追認革命烈士。

于成志則於一九四八年初投身中共隱蔽戰線，參與策反國民黨部隊起義，後受中共膠東區委統戰部派遣赴台，一九五一年被捕犧牲。張文信一九四八年投身革命，後赴國外組建華僑解放聯盟，一九五三年被捕押解赴台，一九五六年犧牲。

林範、于成志、張文信都已被台灣轉型正義為白色恐怖受難者。

九月卅日除了中共總書記習近平等領袖赴天安門廣場，出席向人民英雄紀念碑敬獻花籃儀式，大陸國安部也在北京西山無名英雄紀念廣場舉行隱蔽戰線英烈紀念儀式。