喊話中美應為AI安護欄 陸駐美大使：非搞競賽、拉鐵幕

人工智慧（AI）是上月川習會的重要議題之一，中國駐美大使謝鋒日前接受美媒訪問時表示，中美同為人工智慧大國，肩負特殊責任，要「安護欄」「裝剎車」，而非「搞競賽」「拉鐵幕」。

中國國家主席習近平於9月23日至25日到美國進行國是訪問，與美國總統川普會面。會後美中雙方同意建立AI對話，以及AI事件溝通管道。

不過，川普於9月29日華府一場活動中表示，不打算與習近平在AI技術治理方面展開合作，擔心若這麼做恐使美國企業難以做出超越中國競爭者的更先進AI產品，盼維持此一領先地位。

中國駐美大使館微信公眾號今天刊登謝鋒9月29日接受美國新聞週刊（Newsweek）的訪問。謝鋒被問到，人工智慧是此兩國元首討論的重要議題，但美方日前強調必須保持人工智慧領先地位。中美在該領域是否會開展新一輪「軍備競賽」或「太空競賽」，又是否會加劇人工智慧等新技術對人類的生存性威脅。

謝鋒表示，「中國向來主張科技發展應以人為本」，中美同為人工智慧大國，肩負特殊責任，要「安護欄」「裝剎車」，而非「搞競賽」「拉鐵幕」。

謝鋒表示，習近平訪美期間指出，中美有能力也有責任發展好、管控好人工智慧，確保人工智慧發展始終受控於人、造福於民。中美兩國有競爭，更可以合作，應該各展所長而不是相互設防。

謝鋒表示，雙方9月已舉行首次人工智慧對話，商定11月再次舉行，也同意建立人工智慧事件溝通管道，證明人工智慧完全可以成為中美合作的新領域，而不應成為衝突對抗的新戰場。

謝鋒又表示，近年來，中國Deepseek、Seedance、Kimi等人工智慧大模型受到包括美國在內的各國開發者歡迎。中方期待美方一起相向而行，以開放互相成就，以合作展現擔當。