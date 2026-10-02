陸學者再提琉球問題「暴力侵略結果」 強調應重新召開國際會議

大陸與日本關係因日本首相高市早苗去年底在國會涉台答辯而急轉直下，大陸學界也有越來越多針對琉球地位的討論。陸方重量級學者張海鵬近日在北京大學一場學術講座中強調，日本在近代佔領琉球是暴力侵略的結果，現在問題已經國際化，應該在適當時機重新召開國際會議，重新討論並解決琉球問題。

據北京大學歷史學系2日消息，中國社會科學院榮休學部委員、近代史研究所前所長、研究員張海鵬於9月18日下午在歷史學系會議室作題為「關於琉球再議問題」的學術講座。這場講座也是北京大學「琉球與東亞歷史研究中心」系列講座的首場活動。

張海鵬最知名的經歷是2013年與中國社會科學院中國邊疆史地研究中心研究員李國強在《人民日報》發表《論〈馬關條約〉與釣魚島問題》一文，引發國際上巨大討論，被當作是大陸方面對「琉球地位」立場的重要轉折。

該文結尾提到，1941年中國政府對日宣戰，廢除《馬關條約》。隨后《開羅宣言》、《波茨坦公告》做出了戰後處置日本的規定，「不僅台灣及其附屬諸島（包括釣魚台列嶼）、澎湖列島要回歸中國，歷史上懸而未決的琉球問題也到了可以再議的時候」。

張海鵬現在已高齡88歲，在9月18日的講座中，張海鵬還原2013年那篇文章的撰寫經過，表示日本海上保安廳巡邏船屢屢衝撞中國大陸漁船，至2012年日本政府宣布釣魚台「國有化」等事件，使相關爭議進一步升溫，在此背景下，二人自2013年3月約定撰寫文章，經修訂後於同年5月8日在《人民日報》要聞版發表。

他說，文章發表後引發日本政府與美國政府關注，而部分媒體認為「日本要釣魚台、中國要琉球」並不符合文章原意，文章提出「琉球再議」，是「希望推動學界重新審視琉球的歷史及其國際地位，正確認識東亞國際關係」。

在長達兩個多小時的講座中，張海鵬進一步回顧了歷史上的東亞格局以及近代日本吞併琉球的過程。

他指出，自明代初期起，中國與琉球長期保持以冊封關係為主的政治文化聯繫。日本的侵略擴張打斷了這一過程。1609年，日本薩摩藩以武力侵入琉球。1875年，日本政府強令琉球斷絕與清朝的冊封關係，1879年又派兵吞併琉球王國，將其改置為沖繩縣，美其名曰「琉球處分」。清政府隨即提出抗議，此後中日兩國圍繞琉球地位問題展開多年交涉。雙方曾分別提出「分島改約」和「三分琉球」等方案，但均未能達成協議。他指出，所謂「琉球處分」是日本以武力吞併一個獨立國家的過程，是違反國際法的，是違反中日《修好條約》建交原則的，是非法的。

張海鵬一再強調，琉球問題的存在，就是日本軍國主義、殖民主義對外侵略的遺留問題，也是二戰遺留問題。日本在近代佔領琉球是暴力侵略的結果，現在問題已經國際化，應該在適當時機重新召開國際會議，重新討論並解決琉球問題。

與談環節，北京大學歷史學系教授唐利國結合日本史研究指出，琉球問題的歷史演變與中、日、美三國關係密切相關。當前日本的對外政策仍在很大程度上受到美國的影響，琉球問題未來的走向可能與中美關係及東亞國際格局的變化密切相關。他強調，討論琉球未來必須充分尊重琉球人民的意願，而琉球人口流動、身份認同、基地徵用等問題十分複雜，需要學術界進一步開展扎實研究，「為認識東亞國際關係、開展相關政策討論提供可靠的知識基礎」。