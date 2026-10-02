快訊

飯店床上「這條布」幹嘛用？日飯店揭真實功能 睡前拿掉記得一禮儀

亞運網球／謝淑薇/梁恩碩挺進金牌戰 女雙有望內戰「金包銀」

九州博弈宣判！百億總裁陳政谷、最美女董座徐培菁 各判11年8月、7年

聽新聞
0:00 / 0:00

計畫11月再見面 美中AI對話將討論什麼？玉淵譚天拋3方向

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
圖為美國總統川普（右）和大陸國家主席習近平（左）24日在白宮會面，川習會後雙方建立AI對話。歐新社
圖為美國總統川普（右）和大陸國家主席習近平（左）24日在白宮會面，川習會後雙方建立AI對話。歐新社

川習會的重要議題之一就是AI，雙方也同意建立「人工智慧對話」機制，而央視旗下玉淵譚天表示，這次由於時間十分緊張，兩國計畫在下次11月的對話中推進具體問題，三個推進方向包含共同探討AI風險分類和分級標準、敲定AI風險事件通報範圍、流程與要求，以及將AI治理置於更廣泛的中美交流框架中。

央視旗下玉淵譚天2日發文，以「譚主」為第一視角指出，最近和中美人工智慧領域的相關人士「聊了聊」，包括OpenAI前工程師、美國加利福尼亞州參議員、中美二軌對話的核心參與人等，還有不少穿梭在中美之間的第三方機構。「中美推動合作的可能性，相比數月前已經更為樂觀。政策窗口已經打開，雙方都有意願，關鍵是怎麼去做」。

文章透露，「譚主」與美國加州參議員傑瑞．麥克內尼（Jerry McNerney）交流時，對方就提到，美國聯邦層面推進合作可能較慢，但加州可以先行先試，建立互信與制度框架，再逐步向外推廣。不過文章沒有進一步指出任何細節。

此外，「中方談判相關人士」透露，「這次由於時間十分緊張，中美兩國計畫在下次11月的對話中推進具體問題」。

具體來看，至少存在三個現實推進方向：首先是共同探討AI風險分類和分級標準。雙方需要先把底層問題談清楚：什麼樣的情形才算重大風險？哪些模型行為屬於嚴重失控？這些問題看起來基礎，卻是後續討論更加複雜規則的前提。

第二，敲定AI風險事件通報範圍、流程與要求。一旦出現模型失控、逃逸事件，中美雙方都需要第一時間掌握事件情況、判斷風險等級。中美同意建立人工智慧事件的溝通管道，是補上這個缺口的第一步。而沒有通報機制，就沒法留存風險案例；而沒有案例積累，就摸不清風險演變的規律，管控也就無從談起。

第三則是將AI治理置於更廣泛的中美交流框架中。人工智慧討論應該讓中方充分參與，讓更多國家的聲音被聽到。模型可能影響公共安全，深度偽造可能衝擊社會信任，這些後果最終將由全社會共同承擔。

此前在9月26日晚間大陸外交部發言人以一則答記者問，針對美方在介紹此次川習會成果時，使用「超級智慧」代替「人工智慧」，表示中美元首會晤時，就人工智慧問題進行了深入討論。「關於人工智慧表述問題，中方重視美方的立場，也尊重美方的提法。人工智慧技術正在持續發展，各方可以結合最新形勢，加強交流、深入探討、尋求共識」。

當天稍早大陸發布的川習會八點成果共識則包含「雙方同意建立中美人工智慧對話，交流人工智慧相關風險和惠益。下次對話將於今年11月舉行。雙方同意建立人工智慧事件的溝通管道」。

OpenAI 川習會 人工智慧 央視 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【專家之眼】中美AI競合與台灣角色

川普召集 美科技巨頭簽署「AI憲法」

川習會提二戰　陳明祺：美國強調一直是東亞穩定力量

侯宜秀聯大周邊會議專題演講 籲理念相近夥伴共塑「AI 向善」未來

相關新聞

影／川習會沒看涉台公報 外交部政次：事前看到報導有向美反映

美國川習會後，傳出原先美國總統川習與大陸國家主席習近平可能在美國國家檔案館看涉台文件，但最後撤離，對此外交部次長陳明祺表示，事前就有向美方反映，但無法確證我方的反映與習後來沒去看這些文件，有直接的關聯。

路透曝大陸加速建設羚羊礁機場 為十年來在南海最重大軍事擴張

南海局勢今年相當多變化，最新消息是路透指出，大陸方面正在加速建設西沙群島的羚羊礁，相關機場建成後，將是大陸十年來在南海最重大的軍事擴張。

二戰論述用「終戰」還是「抗戰勝利」？陸委會副主委：固有立場會遵守

川習會上針對二戰是同盟的論述，引起台灣各界很多關注，也在兩岸受到不少討論，不過對於我方應該用「終戰」還是「抗戰勝利」？陸委會副主委梁文傑表示，固有的立場都會遵守，也會遵守相關法律來管理兩岸關係。

計畫11月再見面 美中AI對話將討論什麼？玉淵譚天拋3方向

川習會的重要議題之一就是AI，雙方也同意建立「人工智慧對話」機制，而央視旗下玉淵譚天表示，這次由於時間十分緊張，兩國計畫在下次11月的對話中推進具體問題，三個推進方向包含共同探討AI風險分類和分級標準、敲定AI風險事件通報範圍、流程與要求，以及將AI治理置於更廣泛的中美交流框架中。

普亭表態美中俄三方峰會 學者：縱使有強度也不會太大

俄國總統普亭在瓦爾代俱樂部上表示俄方願與大陸國家主席習近平、美國總統川普舉行美中俄三方會晤，但要先決定議程，對此學者郭育仁分析，縱使有三方會晤，強度也不會太大。

魯比歐今年十一祝福換1單詞 謝鋒： 川習年底前兩聚首

中國十一慶典前，美國國務卿魯比歐發出祝福文，耐人尋味的是，今年魯比歐的十一祝福換了一個單詞，去年用的「繁榮（prosperity）換成了「善意（goodwill）」。此舉引發不同解讀，有人認為這代表美國願釋善意，美方在經貿層面態度或趨謹慎；也有人認為這只是外交禮儀的細微調整，不必過度解讀。不過中方則少見的提前公開確認了中美領導人再會面的消息，駐美大使謝鋒證實，兩位元首可望年底前在深圳、邁阿密兩度聚首。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。