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路透曝大陸加速建設羚羊礁機場 為十年來在南海最重大軍事擴張

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
圖為今年稍早衛星影像顯示的羚羊礁變化，羚羊礁從去年年底開始大規模造島（上圖），如今已建成約六平方公里的陸地面積（下圖）。法新社
圖為今年稍早衛星影像顯示的羚羊礁變化，羚羊礁從去年年底開始大規模造島（上圖），如今已建成約六平方公里的陸地面積（下圖）。法新社

南海局勢今年相當多變化，最新消息是路透指出，大陸方面正在加速建設西沙群島的羚羊礁，相關機場建成後，將是大陸十年來在南海最重大的軍事擴張。

路透2日報導，衛星圖像顯示，羚羊礁機場場地正在進行平整作業，堆放著礫石和混凝土，壓實起重機正在作業，以建造一條全尺寸跑道。軍事武官和安全分析人士表示，這可能是大陸在該地區最重要的離岸基地之一。

這些影像由商業衛星影像供應商Vantor於9月25日拍攝，顯示一艘滿載礫石的駁船正駛向新建的碼頭。目前，大陸在西沙群島羚羊礁建造跑道的工程進展順利，分析師估計，該跑道可能在 2027 年年中完工，這將加強北京對有爭議的南海的軍事控制。

報導認為，建成後這將是大陸十年來在南海最重大的軍事擴張，擴大了中共海軍艦艇和軍用飛機在該水道的活動範圍。開源資料平台PLATracker創始人Ben Lewis 說，「若以永暑礁為指標，預計羚羊礁的跑道將於 2027 年上半年鋪設完畢，並於 2027 年年中實現首次著陸，甚至可能更早」。

大陸國防部尚未立即回應路透社的置評請求。越南外交部以及台灣國防部和外交部均未立即回覆路透社的置評要求。大陸尚未承認正在建造新的軍事基地，而官方媒體則表示，該島礁建設將服務於民用需求，例如天氣預報、海洋和科學研究。

路透8月接連披露大陸在實控的西沙鴨公島、羚羊礁進行造島工程，引發越南的反對與關切。

越南外交部發言人范秋姮8月28日表示，越南堅決反對中國在越南「黃沙群島」（西沙群島）「海參礁」（陸稱羚羊礁）和「甲魚島」（陸稱鴨公島）開展非法填海造地活動，並已就此提出嚴正交涉，要求立即停止有關活動。范秋姮聲稱，越南擁有充分的歷史證據和法律依據，充分證明越南據國際法對包括「海參礁」和「甲魚島」在內的「黃沙群島」擁有主權，「未經越南方面許可，外國在黃沙群島，包括海參礁和甲魚島開展的任何活動均屬非法、無效」。

而隨後大陸外交部發言人郭嘉昆回應越南說法時指出，「西沙群島是中國固有領土，不存在任何爭議。中國在自己的領土上開展必要建設是主權範圍內的事，越方無權說三道四」。

9月15日，中共政治局委員兼大陸外長王毅在北京會見東協秘書長高金洪，王毅說，維護南海和平穩定符合地區國家共同利益。「中方願同東協國家一道，落實好《南海各方行為宣言》，推進『南海行為準則』磋商進程，共同構建和平、穩定、合作、友好的南海新敘事」。

南海 西沙群島

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