快訊

亞運電競／雖敗猶榮！中華隊0:3不敵韓國《英雄聯盟》摘銀

亞運射箭／扛住前兩局亂流後回穩 反曲弓中華男團奪銅牌

Nana親自發聲！害羞認愛T.O.P「會好好地交往下去」

聽新聞
0:00 / 0:00

普亭表態美中俄三方峰會 學者：縱使有強度也不會太大

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
台大社科院中國大陸研究中心10月2日舉行座談會，中央研究院政治學研究所助研究員林宣佑（左起）、中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁、亞太和平研究基金會執行長董立文、陸委會副主委梁文傑、台大社科院中國大陸研究中心主任徐斯勤、外交部政務次長陳明祺、淡江大學經濟學系教授蔡明芳、中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰出席。（記者廖士鋒／攝影）
台大社科院中國大陸研究中心10月2日舉行座談會，中央研究院政治學研究所助研究員林宣佑（左起）、中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁、亞太和平研究基金會執行長董立文、陸委會副主委梁文傑、台大社科院中國大陸研究中心主任徐斯勤、外交部政務次長陳明祺、淡江大學經濟學系教授蔡明芳、中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰出席。（記者廖士鋒／攝影）

俄國總統普亭在瓦爾代俱樂部上表示俄方願與大陸國家主席習近平、美國總統川普舉行美中俄三方會晤，但要先決定議程，對此學者郭育仁分析，縱使有三方會晤，強度也不會太大。

台大社科院中國大陸研究中心於今（2）日上午假梁國樹國際會議廳辦理「2026年第二次『川習會』後美中及兩岸新情勢」座談會，中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁在面對媒體詢問普亭相關表態以及這三方峰會是否會是「雅爾達會議 2.0」時，做上述回應。

郭育仁表示，這次川習會之後，美國媒體的報導完全沒有提到這一個習近平提出的 proposal（11月18日的 APEC 會議）。關於美中俄會晤，他判斷「白宮幕僚一定反對」。

接著他說，川普11月到中國，不會是只到中國，他是一個 Asia trip，非常有可能到韓國甚至包含日本。到韓國的可能性相當高，「因為他已經講蠻多次要跟金正恩見面」。

再者他認為，對中俄來講，要把美國整個國力跟國際領導地位往下拉，所以中俄的目的比較多是要幫俄羅斯解套，而在伊朗的議題上面，「我不認為中俄，尤其中國會很誠心的要跟美國一起處理伊朗問題」。

他指出，現在美國對伊朗政策無法達到立竿見影的效果，「意思就是說還會繼續拖」。「除非川普總統可能有一個上天去開示他，他願意放下，然後就離開」。而一旦地面戰一開打，日本、台灣、韓國都要擔心了，那代表美國整個戰略重心像2001年一樣又轉到中東去，可是目前也沒有如此。

他認為APEC跟G20，雖然川習都會見面，但那是場邊會，不比5月、9月兩場川習會是「高強度的」，即事先幕僚作業至少是一個月以上。因此，「我覺得縱使有美中俄三邊的峰會，強度都不會太大」。

普亭 美中 峰會 習近平 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習會提二戰　陳明祺：美國強調一直是東亞穩定力量

普亭：不久前與習近平在「無翻譯」情況下交流 兩人能理解對方

影／川習會沒看涉台公報 外交部政次：事前看到報導有向美反映

美欠對台軍售9千億 政治因素耽擱

相關新聞

二戰論述用「終戰」還是「抗戰勝利」？陸委會副主委：固有立場會遵守

川習會上針對二戰是同盟的論述，引起台灣各界很多關注，也在兩岸受到不少討論，不過對於我方應該用「終戰」還是「抗戰勝利」？陸委會副主委梁文傑表示，固有的立場都會遵守，也會遵守相關法律來管理兩岸關係。

普亭：已準備好與川習舉行三方會晤 但須先敲定議程

俄羅斯總統普亭表示，他已經準備好與大陸國家主席習近平和美國總統川普舉行三方會晤，但須先敲定議程。

影／川習會沒看涉台公報 外交部政次：事前看到報導有向美反映

美國川習會後，傳出原先美國總統川習與大陸國家主席習近平可能在美國國家檔案館看涉台文件，但最後撤離，對此外交部次長陳明祺表示，事前就有向美方反映，但無法確證我方的反映與習後來沒去看這些文件，有直接的關聯。

十一籲香港齊心協力 李家超：資本主義、國際定位不變

特區政府1日在灣仔會展中心舉行慶祝中華人民共和國成立77周年酒會，行政長官李家超在酒會致辭表示，77年以來，中華民族實現了從站起來、富起來到強起來的歷史性飛躍。1日是香港第一個五年規畫公布後的第一個十一日，別具意義。李家超也指出，香港將會實行資本主義制度、普通法(英美法系)制度不變，其國際定位也將會不變。

普亭表態美中俄三方峰會 學者：縱使有強度也不會太大

俄國總統普亭在瓦爾代俱樂部上表示俄方願與大陸國家主席習近平、美國總統川普舉行美中俄三方會晤，但要先決定議程，對此學者郭育仁分析，縱使有三方會晤，強度也不會太大。

川習會提二戰　陳明祺：美國強調一直是東亞穩定力量

9月下旬的「川習會」中，美中元首有關二戰時期中美同盟的談話引發關注。外交部次長陳明祺今天說，美國要強調的是從二戰以來就在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。