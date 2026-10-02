普亭表態美中俄三方峰會 學者：縱使有強度也不會太大

俄國總統普亭在瓦爾代俱樂部上表示俄方願與大陸國家主席習近平、美國總統川普舉行美中俄三方會晤，但要先決定議程，對此學者郭育仁分析，縱使有三方會晤，強度也不會太大。

台大社科院中國大陸研究中心於今（2）日上午假梁國樹國際會議廳辦理「2026年第二次『川習會』後美中及兩岸新情勢」座談會，中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁在面對媒體詢問普亭相關表態以及這三方峰會是否會是「雅爾達會議 2.0」時，做上述回應。

郭育仁表示，這次川習會之後，美國媒體的報導完全沒有提到這一個習近平提出的 proposal（11月18日的 APEC 會議）。關於美中俄會晤，他判斷「白宮幕僚一定反對」。

接著他說，川普11月到中國，不會是只到中國，他是一個 Asia trip，非常有可能到韓國甚至包含日本。到韓國的可能性相當高，「因為他已經講蠻多次要跟金正恩見面」。

再者他認為，對中俄來講，要把美國整個國力跟國際領導地位往下拉，所以中俄的目的比較多是要幫俄羅斯解套，而在伊朗的議題上面，「我不認為中俄，尤其中國會很誠心的要跟美國一起處理伊朗問題」。

他指出，現在美國對伊朗政策無法達到立竿見影的效果，「意思就是說還會繼續拖」。「除非川普總統可能有一個上天去開示他，他願意放下，然後就離開」。而一旦地面戰一開打，日本、台灣、韓國都要擔心了，那代表美國整個戰略重心像2001年一樣又轉到中東去，可是目前也沒有如此。

他認為APEC跟G20，雖然川習都會見面，但那是場邊會，不比5月、9月兩場川習會是「高強度的」，即事先幕僚作業至少是一個月以上。因此，「我覺得縱使有美中俄三邊的峰會，強度都不會太大」。