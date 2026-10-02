影／川習會沒看涉台公報 外交部政次：事前看到報導有向美反映

美國川習會後，傳出原先美國總統川習與大陸國家主席習近平可能在美國國家檔案館看涉台文件，但最後撤離，對此外交部次長陳明祺表示，事前就有向美方反映，但無法確證我方的反映與習後來沒去看這些文件，有直接的關聯。

陳明祺2日上午出席台大社科院中國大陸研究中心舉辦的川習會研討會，他在致詞時談及「三公報」時表示，「大家有點擔心，報紙上也有說，我們也跟美方傳遞了我們的擔憂」。他並提到，美國跟大陸雙方在「三公報」、「開羅宣言」、「波茨坦公告」等文件上進行角力，「大家都知道對方想要搞什麼」，所以最後就看了「鎮館三寶」（美國憲法文件）。

會後陳明祺受訪時，面對記者詢問關於三公報、舊金山和約相關內容，是否有掌握相關訊息？他說，「我們就把我們的concern有完全反映了，我沒有辦法說我們的反映跟（習近平）後來沒有去看是不是有直接的關聯，我們的確是有反映」。

至於是否掌握到原本要展出舊金山和約或三公報相關文件？陳明祺表示，有掌握到媒體報導，比如路透說會看八一七公報，「但是不是本來有規劃說要看這些東西以及後來沒有看，我們沒辦法做這樣的連接，但我們的確有這樣的一個反映」。他表示，事前就有向美方反應。

他並提到，台美的溝通一直都有在進行，不是說只是會議開完，所以給一個briefing或什麼的，我們從事前、事中跟事後，都隨時有在（溝通），美國相關的處理的官員，「大家都認識很久了，平常都有保持很好的聯繫」。至於具體有沒有一個briefing，「很抱歉，（基於）雙方的默契就不好來說」，但是兩邊的溝通都一直還蠻順暢。

此外陳明祺還在致詞中，為外交部長林佳龍所謂「台美共管中國」說法辯護，強調「這個不是完全是隨便講」，他說，現在想要去改變印太地區的區域，就只有一個行為者，就是中國，本來美國跟台灣之間就有很多的互動合作，「如何能夠站在一起來維護區域的和平與穩定，能夠讓整個印太區域能夠保持自由開放與繁榮，台灣跟美國以及其他區域國家一致的」。「所以在說這個東西，我覺得是有一個戰略的一個脈絡」。