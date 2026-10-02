川習會提二戰　陳明祺：美國強調一直是東亞穩定力量

9月下旬的「川習會」中，美中元首有關二戰時期中美同盟的談話引發關注。外交部次長陳明祺今天說，美國要強調的是從二戰以來就在維持東亞地區的和平穩定，而不是中方想強調的共同對付日本。

由陸委會委託台灣大學中國大陸研究中心主辦的「2026年第二次『川習會』後美中及兩岸新情勢座談會」今天舉行，陳明祺和陸委會副主委梁文傑在會上致詞。

美國總統川普在本次川習會中，當著中國國家主席習近平的面回顧美中二戰合作，稱兩國當時曾是盟友，並提及飛虎隊歷史。習近平在白宮國宴上也表示，80多年前「中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者」等語。

陳明祺說，美國要傳達的訊息是，美國始終在東亞維持和平穩定，是這個區域的正面力量。與此同時，中方整體依然主張的是「東升西降」、並警告大國衝突的「休昔底德陷阱」，而美方以此來回應中方的戰略部署。而且，川普在晚宴中還特別提到美國人繼承了古代雅典的民主，凸顯了與中方的不同。

這次川習會共識之一是「雙方同意構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。陳明祺說，據了解，習近平很重視「尊重」，中方在會前的溝通中還想進一步推進「平等」，但最後是以有往有來的「對等」作為共識內容。

陳明祺說，由於接下來中共將舉行20屆五中全會，並在明年舉行中共21大，中方形塑G2（兩強）格局對習近平來說很重要，因此儘管這是一場實質內容有限的元首會晤，但中方依然強調排場。

陸委會副主委梁文傑說，儘管這次川習會的成果有限，但應該關心的是中共如何看待自己這一次的成果以及相關的自我宣傳，這會影響它接下來對台、對區域的動作。

他說，中方的宣傳下，中國人看到自己的領導人和美國領導人平起平坐，受到了美國領導人最高規格的禮遇，想塑造出美方沒有辦法遏制中國的上升、對台灣也沒有或沒能力介入，甚至是到了「想統就統、隨時可統」的狀況。未來是否會有更冒進的措施，這是台灣方面要關注留意的。