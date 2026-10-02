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港媒：美駐港領館高層遊說商界協助黎智英獲釋

中央社／ 記者張謙香港2電
香港壹傳媒創辦人黎智英被關押近4年。美聯社資料照
香港壹傳媒創辦人黎智英被關押近4年。美聯社資料照

據稱，美國駐港澳總領事館高層近日曾接觸香港「具份量」的商界人物，提問他們能否協助遊說港府和北京釋放壹傳媒集團創辦人黎智英，但相關建議遭冷遇。

信報今天刊登評論文章，透露了上述訊息。

文章引述資深政界人士說，美方的想法「太過天真」，因為香港並無相關機制可以套用，即使在基本法之下，行政長官可以「赦免或減輕刑事罪犯的刑罰」，但國安案件性質嚴重，明顯不符合條件。

相關人士又指美方的要求太「大貪」，並說黎智英案關乎大是大非，難以被當作政治籌碼與美國交易，加上港區國安法沒有訂定「保外就醫」機制，除非有極大「人道理由」，否則不可能輕易如美國所願。

黎智英因觸犯港區國安法罪名成立，2月被高等法院重判入獄20年。

黎智英 港府 國安

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