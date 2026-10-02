二戰論述用「終戰」還是「抗戰勝利」？陸委會副主委：固有立場會遵守

川習會上針對二戰是同盟的論述，引起台灣各界很多關注，也在兩岸受到不少討論，不過對於我方應該用「終戰」還是「抗戰勝利」？陸委會副主委梁文傑表示，固有的立場都會遵守，也會遵守相關法律來管理兩岸關係。

梁文傑2日出席陸委會委託台大社科院中國大陸研究中心辦理的「2026年第二次『川習會』後美中及兩岸新情勢」座談會，會前受訪時做出上述表示。

本報記者詢問，昨天的記者會上，梁文傑真對國台辦對抗戰史觀有很多的駁斥，包含「中共躲在窯洞」、飛虎隊等內容，但現在看起來這個說法，很多並不太是現在的總統或其他政府高層會特別去著重的，怎麼看待政府內部對於抗戰史觀的差異？

梁文傑回應指，「我所說的其實就是我們這一代的人從小受到的教育所知道的歷史知識」。這些歷史知識跟事實，跟現在中共講的是完全不符合的。「我們小時候就是講八年抗戰，毛澤東自己也講八年抗戰，突然被被習近平變成十四年抗戰，那不是覺得很奇怪嗎？」

梁文傑強調，「事實就是事實，它應該不要受到政治立場的左右」。

至於媒體追問，應該用「終戰」還是「抗戰勝利」？梁文傑說，「對我來說這些名詞沒有特別意義」，他坦稱，每一種名詞都有特定的立場，但是強調陸委會作為兩岸關係相關法律所組織的一個單位，「我們還是固有的立場我們都會遵守，我們也會遵守相關法律來管理兩岸關係」。

而路透提到台海的風險在下降，但2028如果賴政府連任的話，風險反而會上升，就此梁文傑表示不評論這種個別的報導。「我也看過有報導說，如果2028年是國民黨上台的話，中共就會加速統一」，這種相互衝突的觀點都有。

而媒體問題，這次美國對於二戰史觀的說法，跟中共似乎是比較呼應的，有觀點認為這會發生「去中華民國化」以及在國際一中的這種現象，變成是對北京的宣傳有所幫助。梁文傑則指出，所謂的二戰史觀是中共這兩年來不斷push，包括今年1月習近平跟李在明會面也特別講到二戰時，中國人民跟朝鮮（韓國）人民站在一起對付日本軍國主義，現在又把這個二戰史觀推到跟美國的關係來，顯然「目標是很明顯的」，首先是「聯合當年中華民國的二戰盟友」，對象就是所謂的「新型軍國主義」，也就是日本。

梁文傑還說，第二個就是把整個中華民國的事蹟全部抹殺、全部由中共接收。但其實美國的中國研究專家人才濟濟，「他們不會連這些都不知道」，相信很多人都有「清醒的意識」，只是在現在中美既競爭又合作的狀況之下，「有的時候可能會做一些比較微妙的安排」，但是相信這些事實和這些歷史，美國方面絕對不會不清楚，包括美國的參議員還有很多記者都指出了，也有蠻多人呼籲美國不要上當。

他重申，現在是AI的時代，謊言講了1000遍，這些謊言都被放到網路上，然後AI就會去用這些數據，當你問AI問題的時候，AI就會把謊言當作真實，「這也是我們要警醒的」。