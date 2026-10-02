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烈士紀念日 大陸國安部高調紀念潛伏台灣殉職特工

中央社／ 台北2日電
9月30日，中華英烈褒揚事業促進會組織會員單位、老一輩革命家後代、英烈後代、青少年學生代表等，在北京西山無名英雄紀念廣場開展紀念隱蔽戰線英烈活動。 新華社
9月30日，中華英烈褒揚事業促進會組織會員單位、老一輩革命家後代、英烈後代、青少年學生代表等，在北京西山無名英雄紀念廣場開展紀念隱蔽戰線英烈活動。 新華社

據明報報導，9月30日是中國第13個烈士紀念日，中國官方高調紀念當年潛伏在台灣殉職的特工。中國國家安全部罕見在北京西山無名英雄紀念廣場舉行「隱蔽戰線英烈」紀念儀式，中國國家安全部部長陳一新強調，要學習他們對黨忠誠的政治品格。

2013年12月落成的北京西山無名英雄紀念廣場，紀念上世紀50年代千名在台灣殉職的中共特工，當中包括吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等。中國國安部微信公號30日報導，國安部在廣場舉行隱蔽戰線英烈紀念儀式，表達深切緬懷和敬意。

據指出，「隱蔽戰線」包括黨的情報、機構、通信等方面工作。中國國安部部長陳一新出席儀式並指出，國家安全機關緬懷隱蔽戰線英烈，要學習他們4種精神特質：對黨忠誠的政治品格、敢為人先的膽識魄力、冒險犯難的英雄氣概、奉獻犧牲的精神境界。

報導也指出，76年前在台灣殉職的中國「隱蔽戰線烈士」林范、于成志、張文信，遺骨近日從台灣回到大陸，中國官方分別舉行骨灰安葬儀式，強調要傳承捍衛國家主權和領土完整的精神力量。

國安 殉職 烈士

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