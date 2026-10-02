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普亭：已準備好與川習舉行三方會晤 但須先敲定議程
俄羅斯總統普亭表示，他已經準備好與大陸國家主席習近平和美國總統川普舉行三方會晤，但須先敲定議程。
上述消息由路透報導，並指普亭是在瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）上所透露。
另據新華社，談及俄烏衝突時普亭表示，西方多年來在烏克蘭助長攻擊性民族主義和「恐俄」情緒，企圖把烏克蘭變成對抗俄羅斯的工具，這種做法把俄羅斯推向不得不用武力捍衛自身的境地，但「使俄羅斯遭受戰略失敗」無助於實現和平。
普京稱，俄烏衝突各方遲早需要重建某種「穩定的平衡」，這要求相互妥協、相向而行，而西方國家必須清醒評估局勢。他說，西方國家還需要適應多極世界現實，學會在尊重國際社會多數國家核心利益的基礎上開展合作。
普亭還警告說，軍事行動和制裁從來不是單方面的，一方的挑釁會引發另一方的回應，由此形成不斷收緊的「破壞螺旋」。當前主要大國擁有足以「毀滅一切生命的武器」，在這種情況下，公開宣稱要使對手遭遇「戰略失敗」只會提高衝突進入「最殘酷階段」的風險。
普亭說，俄羅斯願和其他國家共同制定面向未來的「現實路線圖」，推動建立更穩定的多極國際秩序。
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