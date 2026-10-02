陸外交部不稱高市早苗「日本首相」　港媒：對日外交降級

中國外交部發言人日前在例行記者會上回答涉及日本的問題時，直呼高市早苗，拿掉「日本首相」頭銜，有香港報章形容，這是中國對日本外交的「降級」。

星島日報今天刊文表示，9月30日，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上回答日本「不設禁忌討論核武器」時，直呼高市早苗，拿掉「日本首相」4字。

文章表示，中國外交部向來字斟句酌，因此這並非口誤。

文章指出，翻查資料，去年10月高市早苗剛上台時，中方稱她為日本首相；一個月後，她拋出「台灣有事」論，中方改以「日本執政當局」、「日本現職領導人」稱之。

到最近，高市早苗在紐約聯大呼籲刪除聯合國憲章中「敵國條款」，中國外交部發言人9月23日以「日本現政權」稱之，指「日本現政權已成為威脅地區和平穩定突出因素」。

文章表示，中方「如今連頭銜都省了」，只剩一個光禿禿的名字，說得形象點，這如同對日本的外交「降級」，「就像把客人從原先的貴賓室，一步步請到走廊，最後直接請出大廳，客氣沒了，面子也不給了」。

文章認為，這也顯示中日關係不但未見改善，反而因為日本高層近日接連的「惹火言行」，令緊張關係火上添油。

根據中國外交部網站刊登的9月30日例行記者會問答內容，郭嘉昆在回應涉日問題時，確實直呼高市早苗名字，沒有「日本首相」頭銜。