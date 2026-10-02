普亭：不久前與習近平在「無翻譯」情況下交流 兩人能理解對方

俄羅斯總統普亭透露，與大陸國家主席習近平日前在印度期間，在沒有翻譯員的情況下單獨交流，兩人在「不知道對方語言的情況下」就理解了對方。他還說自己的孫子有學漢語，未來或將充當翻譯。

據俄羅斯衛星通訊社1日消息，普亭在瓦爾代國際辯論俱樂部第23屆年會全體會議上回答關於俄中兩國領導人文化差異的問題時表示，他和習近平無需言語就能互相理解，他和習近平在交流時沒有任何文化障礙。

普亭透露，不久前在印度（應為金磚峰會），他和習近平在沒有翻譯員的情況下單獨交流。普亭說，「只要他或者我說出某句話，我們在沒有翻譯員，不知道對方語言的情況下就理解了對方」。

他也指出，「很遺憾，我暫時不會說漢語，習近平主席也暫時不會說俄語」。不過他另外還提到了，「孫子們將擔任我的翻譯員，他們會說漢語」。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫1日表示，俄方正在籌備普亭與習近平在APEC非正式領袖會議期間的雙邊會晤，佩斯科夫向記者表示，「普亭總統與習主席商定在峰會期間舉行會晤」。

普亭並在瓦爾代俱樂部年會上指出，俄羅斯支持習近平關於兩國關係具有文明底蘊的觀點。普亭指出，在他訪問北京時，簽署了相關宣言，俄中一定會沿這一方向合作。「中國領導人也關注並尊重俄羅斯在該方面的倡議」。普亭說「我們知道並感謝中國夥伴」、「俄中友好關係是世界政治穩定的重要因素」。

他更強調，「在中國的哲學和政治思維中，從來沒有出現過以施壓或者以軍事方式解決問題。中國一貫尋求以和平方式解決出現的問題」。

普亭表示，「在我看來，我們和中國都有共同的理解，當我們談論俄羅斯作為國家文明或中國作為國家文明時，我們指的是保護我們的傳統價值觀、歷史和傳統。我們會從人文主義的角度，爭取到對我們國家的尊重」。

針對北極開發的議題，普亭說，「我相信，我們能夠建立起合作，能夠積極使用北方海路，以實現俄羅斯與中國的利益」。