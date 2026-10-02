日本自衛隊軍官持刀闖陸使館案昨開庭 陸使館：拭目以待

10月1日，東京地方法院對先前闖入大陸駐日本使館的前自衛隊軍官村田晃大進行首次公開庭審，大陸使館發言人表示，此案證據確鑿，「不容任何抵賴」，日方如何處理，「中方拭目以待」。

大陸駐日本大使館發言人1日深夜指出，「日本自衛隊現役官員持刀侵闖中國大使館，是國際社會前所未聞的惡性事件，嚴重違反《維也納外交關係公約》，嚴重侵犯中國主權和尊嚴，嚴重威脅中方外交人員人身安全和外交機構館舍安全，暴露出日本國內右翼勢力猖獗、自衛隊人員失管失教等諸多深層問題」。

該發言人強調，此案事實清楚，證據確鑿，「不容任何抵賴」。「日方如何處理此案，中方拭目以待，國際社會也在拭目以待。中方敦促日方拿出應有態度，嚴懲兇犯，徹查整改，作出負責任的交代」。

此前在今年3月24日，日本陸上自衛隊三等陸尉村田晃大持刀闖入位於東京都港區的大陸駐日使館，引發關注，大陸使館強調他「威脅以所謂神的名義殺死中國外交人員」，並向日方提出嚴正交涉。8月28日，日本陸上自衛隊對村田晃大作出懲戒免職處分。

共同社1日報導，村田晃大（24歲、曾隸屬宮崎縣蝦野駐地）當日在東京地方法院首次公審中承認了起訴內容中的上述兩項罪名。對於另一項威脅大使館職員的罪名，辯護方主張「沒有加害意圖，因此不成立」。

村田作為被告人接受質詢時稱，當時自己想的是北京的外交方針「有強硬、強勢的一面，應該被糾正」。他表示，萌生作案念頭是因為「做夢夢見像日本神明一樣的人叫我去談判」。他稱原本打算與大使談，如果失敗了就自行了斷，並表示「我認為這能以驚人的衝擊力展現出我的覺悟和主張有多麼強」。他並回顧稱，作案前服用了被認為對驚恐障礙有效的藥物，「當時的行為和想法可能受到了藥物的影響。」