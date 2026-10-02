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是否在11月APEC期間與習近平對話? 高市早苗稱將保持溝通

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
日本首相高市早苗10月1日在日本成長戰略會議上發言。 （共同社）
日本首相高市早苗10月1日在日本成長戰略會議上發言。 （共同社）

日本共同社報導，日本首相高市早苗在1日錄製的日本電視台節目中，就11月將在中國舉行的亞太經合組織（APEC）首腦會議期間與中國國家主席習近平進行對話一事表示，「不便作出預斷，但將切實保持溝通，從國家利益的角度冷靜、妥善應對。」

報導稱，關於美中關係，高市指出「希望其有助於包括日本在內國際社會的穩定，這一點很重要。」對於前不久的美中首腦會談，她表示「美方公佈的內容中提到維持自由開放的印太，這令我很受鼓舞。」

另據日本讀賣新聞報導，據透露，當地時間9月24日在華盛頓舉行的中美峰會期間，美國總統川普曾敦促大陸國家主席習近平與高市早苗直接對話。報導稱， 9月26日，川普在與高市早苗通話時，向高市早苗傳達了這一訊息。據已經公開的通話內容，川普為高市早苗辯護，反駁了習近平對高市早苗內閣的批評。

報導稱，多位日本政府官員透露，習近平政府加強了對日本的批評力度，稱高市內閣的安全政策是「新型軍國主義」。但川普沒有站在習近平一邊，反而稱讚日本首相是「強有力的領導人」，並呼籲日中領導人舉行會談。通話結束後，高市早苗沒有向媒體透露通話的具體內容，只表示「日本和美國確認，雙方都將為區域和全球的和平與穩定做出貢獻」。

習近平 APEC 高市早苗

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