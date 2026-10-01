陸「十一」國慶約19名台灣藝人發文祝賀 陸委會重申兩條紅線

今天是「十一」中共建政77週年「國慶」，根據央視特別節目名單，參加的台灣藝人除了陳妍希及張晨光外，還包括「中國台灣新北板橋籃球隊員」。陸委會副主委梁文傑表示，目前約有19名台灣藝人發文祝賀，若觸及「兩條紅線」便會查處。

中國官媒央視今天稍早預發的「中國夢．家鄉情」國慶特別節目名單中，陳妍希會與其他大陸藝人合唱「我的祖國」，張晨光會演出「微故事『同名同心』」，該節目的來賓還包括「中國台灣新北板橋籃球隊員」及「福建廈門集美板橋籃球隊員」。「新北板橋籃球隊員」的身分不明。

除擔任表演嘉賓，陳妍希還錄製中國大陸「國慶」宣傳片，在長城上身穿紅衣，稱中國大陸為「祖國」。

此外，多名台灣藝人如朱孝天、汪東城等人也在微博發文祝賀。

梁文傑下午在例行記者會被問及台灣藝人祝賀中國大陸國慶一事時表示，目前看到大約有19名台灣藝人發文祝賀，「一樣都是轉發央視的模板」，內容包括「祝祖國生日快樂，國泰民安，繁榮昌盛」等。

梁文傑表示，相關藝人「來來去去大概就是這些藝人，大概就是這些人」，甚至有些人「如果你不特別提醒，你也不知道他是台灣人」。

至於相關表態是否涉及違規，梁文傑重申，陸委會先前提出的「兩條紅線」，第一是「不能夠宣揚對台動武」，第二是「不能夠宣揚消滅中華民國主權」。

梁文傑強調，如果台灣藝人的相關表態涉及上述情況，「那我們當然就會查處」。