快訊

2028選總統？盧秀燕：還沒決定「在野團結若成功可一起執政」

台指期夜盤上演多空拉鋸戰！高評價、高基期族群慎防拉回

川普爆「偉大的台灣晶片公司投資5000億美元」 親揭伊朗戰爭為何不善罷干休

聽新聞
0:00 / 0:00

陸「十一」國慶約19名台灣藝人發文祝賀 陸委會重申兩條紅線

中央社／ 台北1日電
陸委會副主委梁文傑表示，目前約有19名台灣藝人發文祝賀，若觸及「兩條紅線」便會查處。聯合報系資料照／記者張鈺琪攝影
陸委會副主委梁文傑表示，目前約有19名台灣藝人發文祝賀，若觸及「兩條紅線」便會查處。聯合報系資料照／記者張鈺琪攝影

今天是「十一」中共建政77週年「國慶」，根據央視特別節目名單，參加的台灣藝人除了陳妍希張晨光外，還包括「中國台灣新北板橋籃球隊員」。陸委會副主委梁文傑表示，目前約有19名台灣藝人發文祝賀，若觸及「兩條紅線」便會查處。

中國官媒央視今天稍早預發的「中國夢．家鄉情」國慶特別節目名單中，陳妍希會與其他大陸藝人合唱「我的祖國」，張晨光會演出「微故事『同名同心』」，該節目的來賓還包括「中國台灣新北板橋籃球隊員」及「福建廈門集美板橋籃球隊員」。「新北板橋籃球隊員」的身分不明。

除擔任表演嘉賓，陳妍希還錄製中國大陸「國慶」宣傳片，在長城上身穿紅衣，稱中國大陸為「祖國」。

此外，多名台灣藝人如朱孝天、汪東城等人也在微博發文祝賀。

梁文傑下午在例行記者會被問及台灣藝人祝賀中國大陸國慶一事時表示，目前看到大約有19名台灣藝人發文祝賀，「一樣都是轉發央視的模板」，內容包括「祝祖國生日快樂，國泰民安，繁榮昌盛」等。

梁文傑表示，相關藝人「來來去去大概就是這些藝人，大概就是這些人」，甚至有些人「如果你不特別提醒，你也不知道他是台灣人」。

至於相關表態是否涉及違規，梁文傑重申，陸委會先前提出的「兩條紅線」，第一是「不能夠宣揚對台動武」，第二是「不能夠宣揚消滅中華民國主權」。

梁文傑強調，如果台灣藝人的相關表態涉及上述情況，「那我們當然就會查處」。

國慶 陸委會 藝人 陳妍希 張晨光

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中共篡改抗戰史 梁文傑轟：利用國家的災難在發國難財

陸委會：25名原陸籍人士登記參選 7人除籍未滿10年

管建忠引進紀錄片《國有器官》遭冒名恐嚇 陸委會：中共跨境鎮壓新手法

「國有器官」引進者遭冒名恐嚇 陸委會：跨境鎮壓新手法

相關新聞

陸「十一」國慶約19名台灣藝人發文祝賀 陸委會重申兩條紅線

今天是「十一」中共建政77週年「國慶」，根據央視特別節目名單，參加的台灣藝人除了陳妍希及張晨光外，還包括「中國台灣新北板...

中共篡改抗戰史 梁文傑轟：利用國家的災難在發國難財

大陸國台辦昨宣稱，1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府，並稱中共是抗戰的「中流砥柱」。陸委會副主委梁文傑今（1）日反擊，中共的目的不只是要繼承中華民國，他是要奪取中華民國的功績，把中華民國的事蹟從歷史話語中整個抹掉，所以中共「絕對不是什麼中流砥柱」，而是「利用國家的災難在發國難財」。

陸駐美大使館國慶77周年招待會 謝鋒：中美要跨越修「修昔底德陷阱」

據中國大陸駐美大使館官網，大使館在當地時間星期三（9月30日）舉行「國慶」77周年招待會，謝鋒致辭。他說，中美合作是雙行道，永遠在進行時，要跨越「修昔底德陷阱」，走出正確相處之道。

管建忠引進紀錄片《國有器官》遭冒名恐嚇 陸委會：中共跨境鎮壓新手法

引進紀錄片《國有器官》的雄獅影視負責人管建忠，除持續收到放置炸彈的恐嚇信，還被他人冒名去恐嚇第三者。陸委會副主委梁文傑今天認定這是中共跨境鎮壓「新的手法」，暫列為跨境鎮壓案例。

「國有器官」引進者遭冒名恐嚇 陸委會：跨境鎮壓新手法

陸委會今天公布一起疑似跨境鎮壓新型案例，引進紀錄片「國有器官」的負責人管建忠遭人冒名恐嚇他人，導致其需赴全台各地到案說明...

大翻車？胡錫進陸十一國慶發文AI代筆登熱搜 文末1句話忘刪被截圖瘋傳

前環球時報總編輯胡錫進，今天在微博上刊出了一篇歌頌十一「國慶」長文。但被眼尖的網友發現，這篇文章根本是AI代筆。胡隨後緊急刪除。胡錫進一直以來高呼警惕AI代筆，一邊自己發布的文章卻露出AI助手的馬腳。立即登上微博熱搜，成為「國慶」鬧劇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。