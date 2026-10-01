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管建忠引進紀錄片《國有器官》遭冒名恐嚇 陸委會：中共跨境鎮壓新手法

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
雄獅影視文化公司負責人管建忠拿出遭恐嚇的照片。聯合報系資料照
雄獅影視文化公司負責人管建忠拿出遭恐嚇的照片。聯合報系資料照

引進紀錄片國有器官》的雄獅影視負責人管建忠，除持續收到放置炸彈的恐嚇信，還被他人冒名去恐嚇第三者。陸委會副主委梁文傑今天認定這是中共跨境鎮壓「新的手法」，暫列為跨境鎮壓案例。

加拿大紀錄片《國有器官》指控大陸多起非法器官移植事件。在台播出後，引進者管進忠不僅被人恐嚇，還有人冒用他的名字去恐嚇第三者，導致他多次被警方通知到案說明。

陸委會1日下午舉行例行記者會，梁文傑表示，過去中共對國人的跨境鎮壓的手法，包括點名恐嚇、通緝追訴，或派人潑漆、傷害等，「目前我們知道一種新的手法」，受害人就是引進「國有器官」的雄獅影視負責人管建忠。

梁文傑說，「這個事情它不是簡單的冒名恐嚇，顯然是有系統性的在操作」，目前先暫時列為跨境鎮壓案例。

他舉例，去年11月有人冒用管建忠的電話恐嚇一名律師，並勒索財物，管建忠因此被警方以妨害自由罪通知到案；去年12月又有人恐嚇黑熊學院，管建忠再度前往台北地檢署接受訊問；今年9月29日，又有人用管建忠的名義及電話恐嚇法輪大法學會，管建忠又須前往警局接受偵訊。

梁文傑稱，在陸委會的協調之下，管建忠今日將先就近向住所地警方報案，陸委會也會協調警政署及法務部將相關案件統一處理，以減少管建忠的困擾。

他並呼籲，如果有人接到自稱管建忠的電話進行騷擾或恐嚇，「請提高警覺，這可能是假冒」。梁文傑說，「他的目的就是要讓管先生疲於奔命，然後去跑各地的警局。」

有媒體追問，陸委會如何認定此案有中共力量的介入？梁文傑回應，目前處理方式是先讓警政署及法務部了解狀況。各地警察局接到這類報案時，通常會視為單一事件處理，「那我們現在要做的就是讓警政署和法務部了解，這個是一系列的手法，不能夠把它當做個別的個案。」

陸委會1日下午舉行例行記者會，由梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影
陸委會1日下午舉行例行記者會，由梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影

中共 陸委會 國有器官 恐嚇 紀錄片 梁文傑 雄獅

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