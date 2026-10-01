「國有器官」引進者遭冒名恐嚇 陸委會：跨境鎮壓新手法

陸委會今天公布一起疑似跨境鎮壓新型案例，引進紀錄片「國有器官」的負責人管建忠遭人冒名恐嚇他人，導致其需赴全台各地到案說明，陸委會指目的就是讓他「疲於奔命」。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，新的跨境鎮壓手法受害人為引進紀錄片「國有器官」的雄獅影視負責人管建忠，他除了不斷遭放置炸彈與恐嚇信之外，現在更有不明人士假冒其名義恐嚇他人，這些受恐嚇的被害人報案後，管建忠就必須到全台各地到案說明，「目的就是要讓管建忠疲於奔命」。

他說，去年11月就有人冒用管建忠的電話恐嚇一名律師，勒索財物，使管建忠被警方以妨害自由罪通知到案；去年12月又有人去恐嚇黑熊學院，管建忠又再度前往台北地檢署接受訊問；今年9月29日，又有人冒用管建忠名義，恐嚇法輪大法學會，使他再度前往警局接受偵訊。

梁文傑表示，在陸委會協調下，管建忠今天已前往警局報案，陸委會也會協調警政署和法務部，讓相關案件統一處理，以減少管建忠的困擾。「本會呼籲，如果有人接到自稱是管建忠先生的電話來進行騷擾或恐嚇，可以提高警覺，這可能是假冒。」

對於如何辨識有中共力量介入，梁文傑認為此事並非簡單的冒名恐嚇，而是有系統性的操作，因此暫列為跨境鎮壓案例。目前還沒有掌握假冒管建忠身分的人，相關情況司法機關仍在調查中。