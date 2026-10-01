【即時短評】台海安全豈能寄望於習近平健不健康？

川習二會在國際媒體關注中結束，台灣探討「到底會不會被川普賣掉」輿論稍稍平息，大陸也迎來了十一假期。九月三十日對岸舉行慶祝中華人民共和國成立七十七周年大會，大陸領導人習近平致詞提及台灣，談話不脫「打擊台獨，推動兩岸關係和平發展」框架。直到此刻，從上月中旬金磚峰會傳出的「習近平身體健康出問題」傳言，也 告一段落。

每隔一段時期，部分自媒體都會出現「習近平身體狀況不佳」的傳聞。近一年被多家媒體廣泛報導的兩次，均在重大事件發生前，即去年十月中共四中全會前夕，以及今年的金磚峰會至川習會期間。

若再往前推，2024年七月中共三中全會召開前，同樣有類似流言。去年中共四中全會前「習近平又中風」的傳言又在海外多個自媒體爆發，主因之一為同時期的大陸政治本就熱鬧，當時中共中央軍委副主席何衛東等九名軍方高層被指控嚴重違反黨紀，遭開除黨籍、軍籍，增加了各類流言傳播的溫床。

習近平真實的身體狀況外界無從得知，若他真的在金磚峰會後去醫院，領導人返國後去醫院檢查身體也並不奇怪。每逢中共「開大會」前，包含大陸領導人身體不好、權力不穩等各種傳聞總會四起，甚至被部分主流媒體報導，此與大陸政治不透明固然有關，但更與台灣在國際局勢下總被動應對、只能寄望於「大陸內部出現意外」有關。

當中美關係達成一種「競爭但不撕破臉」的默契，當台海被川普納入談判選項、當台灣愈來愈被動應對，寄望「習近平出事，台灣沒事」便可能成為一種最危險的心理安慰，因為在這種鴕鳥心態之下，建立兩岸溝通橋樑似乎也可「能拖就拖」、「萬一哪天就崩解了呢」？

「兩岸統一」、「反獨促統」並非習個人的堅持，而是大陸歷屆領導人、也是未來領導人必會堅持的；習的個人身體狀況，與台灣面對的台海局勢其實並無太大關聯，就算大陸領導人變換，兩岸政策方向仍會一致。

台灣須警惕的是，若每逢中共高層權力異動或重大事件，這類流言蔓延且占據討論重心，關於中共政治運作等真正的大陸研究反而無人問津，甚至因為「不討喜」而被踢出主流媒體視野，終將影響台灣認識大陸、識別兩岸風險。

習近平上任後打破任期限制、也未讓外界看出具體的接班人培養，使其相較過去領導人更顯神秘，過去分析中共政局變動的方式已不適用，流言自然容易四起，這是中共自身要面對的；相對的，台灣更要牢記：台海安全，又豈能寄望於習近平健不健康？