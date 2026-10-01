持刀闖中國大使館 日本前自衛隊軍官稱想糾正中方外交

前日本自衛隊軍官村田晃大持刀闖入中國駐日本大使館一案，今天在東京地方法院首次公開審訊。他承認闖入建築物及違反「槍刀法」兩項罪名，但否認威脅大使館人員，稱動機是想糾正中國外交方針。

村田晃大在今年3月闖入位於東京的中國駐日本大使館，當時他是日本陸上自衛隊三等陸尉。他被控闖入建築物、違反「槍刀法」等罪名。

日媒共同社報導，他今天在東京地方法院庭審中承認起訴書中的上述兩項罪名。對於另一項威脅大使館職員的罪名，辯護方主張「沒有加害意圖，因此不成立」。

村田晃大說，當時自己想的是中國政府的外交方針「有強硬、強勢的一面，應該被糾正」。他表示，萌生作案念頭是因為「夢見像日本神明一樣的人叫我去談判」。他稱原本打算與大使談，如果失敗了就自行了斷。

他還說，作案前服用了被認為對驚恐障礙有效的藥物，這是為了克服工作時容易過度緊張的問題而進口。稱當時的行為和想法「可能受到了藥物的影響」。

起訴書顯示，村田晃大3月24日闖入中國駐日本大使館院內。當時，他攜帶了刃長約18公分的菜刀，並對大使館職員說了「愛國者將代替日本的神來誅殺你們」等。

日本陸上自衛隊8月對村田晃大作出了懲戒免職處分。下次庭審將於11月10日舉行，預計屆時將結審。