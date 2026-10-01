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大陸外交部發言人直呼高市早苗 未加「首相」官銜

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／取自大陸外交部網站

9月30日，大陸外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應日本提出應不設禁忌討論核武器時，未冠以「日本首相」官銜，直接稱呼「高市早苗」。大陸媒體指，中方對日本首相稱呼已然發生變化。

大陸外交部發言人郭嘉昆9月30日回應提問時指出，日本作為《不擴散核武器條約》無核武器締約國，擁有核武器不是日方想不想討論的問題，沒有討價還價的餘地。

據上海廣播電視台官方平台《看看新聞》報導，當時郭嘉昆直接稱，高市早苗今年2月重申堅持「無核三原則」，並未冠上「日本首相」的身份頭銜。

自去年十月底，日本首相高市早苗去年發表「台灣有事」言論後，中日關係惡化。值得注意的是，郭嘉昆前一日（9月29日）談及中日關係面臨嚴峻局面時，曾指日本現職領導人聲稱「台灣有事構成日本存亡危機事態」是公然挑戰中國國家主權，當時尚未直接點名「高市早苗」。

另外，9月15日外交部談到中日關係時，當時郭嘉昆仍使用「日本首相高市早苗」的稱謂，9月23日回應高市早苗在聯合國大會的發言時，則以「日本現政權」回應。

外交部 高市早苗 大陸 首相 發言人

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