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港特首重申香港實行資本主義制度不變

中央社／ 香港1日電

香港行政長官李家超今天向外界發出明確訊息，香港將會實行資本主義制度、普通法制度不變，其國際定位也將會不變。

李家超今早在中國「10.1」國慶酒會上致辭時，全面說明政府制定「一五」規劃的原因和重點，內容傳達了以上訊息。

香港當局上月仿效北京中央的做法，制定了香港主權轉移29年以來首份「五年規劃」，內容涉及長遠的經濟和社會發展，此舉備受國際投資者關注。

李家超說，「一五」規劃有3大特有之處，其中之一是堅持「一國兩制」方針，這意味着它必須在基本法框架下制定，而基本法明確指出，香港實行資本主義制度、普通法制度，資金、人員、貨物和訊息自由流動。

此外，「一五」規劃清晰釐定香港的國際定位，指出要彰顯國際定位，而政府施政報告的表述則是「堅持國際定位」；兩份文件反覆強調和確立香港的國際定位，這說明國際定位是香港的DNA。

香港 李家超 一國兩制

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