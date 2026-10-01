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金正恩致賀習近平慶中國「國慶」：朝中友誼歷史絕不會改變

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2025年9月4日，大陸國家主席習近平（右）與北韓領導人金正恩舉行會談，是中朝領袖時隔6年首次會晤。路透資料照
2025年9月4日，大陸國家主席習近平（右）與北韓領導人金正恩舉行會談，是中朝領袖時隔6年首次會晤。路透資料照

北韓最高領導人金正恩星期四（10月1日）向大陸國家主席習近平致賀電，慶祝「中華人民共和國成立77周年」，並稱無論國際形勢如何變化，朝中友誼歷史絕不會改變。

星期四（10月1日）是中共建政77周年。據朝中社，金正恩當天向習近平致賀電。他說，中國近年來在全面實現新時代中國特色社會主義思想的新征程上取得的令人刮目的成果，不僅加強了國家的綜合國力和國際地位，同時清楚地證明，任何力量都無法阻擋中國人民的強國建設和民族振興事業。

金正恩表示，朝鮮對社會主義鄰邦所取得的成就感到由衷高興，並堅信中國人民在習近平為核心的中國共產黨正確領導下，一定會實現中華民族偉大復興。

金正恩提到，去年和今年他與習近平進行意義重大的會晤，確認了面向共同的美好未來，要把具有共同的崇高理念、生死與共的鞏固而特殊的朝中友好關係，發展成為最堅強的、戰略性的社會主義國家關係的立場和意志。

金正恩也說，無論國際形勢如何變化，用鮮血凝成、以真實的同志友誼繼承下來的朝中友誼歷史絕不會改變，「社會主義為核心的傳統團結與合作關係，是我們黨和政府的堅定意志。」

金正恩還重申，願同習近平一道，為把具有深厚而悠久歷史根基的朝中關係引向新的戰略高度，從而切實捍衛兩國共同利益，維護地區和平與穩定。

習近平上月致電金正恩，祝賀北韓建國78周年時稱，他願同金正恩一道努力，「繼續加強對兩黨兩國關係的戰略引領，攜手推動各自黨和國家事業發展，持續增進兩國人民福祉和友誼，為促進地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出更大貢獻」。

2025年9月，金正恩曾到訪北京並參加抗戰勝利80周年、九三閱兵儀式。且和習近平舉行會談，這是中朝領袖時隔6年首次會晤。

習近平 金正恩 國慶

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