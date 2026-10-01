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緬甸電詐園區死灰復燃 發9300多則招聘訊息

中央社／ 香港1日電

據報導，臭名昭著的緬甸妙瓦底電詐園區有死灰復燃之勢，不僅陸續重建新園區，還通過社交媒體發出招聘訊息超過9300則；有緬甸分析人士說，緬甸軍方早前打擊電詐園區，可能只是「作秀式行動」。

明報今天報導，緬甸東南部克倫邦境內、與泰國隔河相望的妙瓦底一帶，是電詐園區集中地，去年10月起，緬甸軍方在中國壓力下強力掃蕩妙瓦底園區，陸續拆毀當地630多棟相關建築物。

但報導轉述緬甸國際新聞表示，在原有園區被搗毀後，詐騙團夥正將業務向內陸或更隱蔽、武裝勢力控制的地區轉移，而妙瓦底市內部分街區及附近的水溝谷山區，更出現新的詐騙據點。

此外，中國大陸「紅星新聞」引用衛星圖指出，一個疑似新據點區域Thitkate，6月還是一片空地，8月已出現建築群。

報導表示，電詐集團通過社交媒體發布的招聘訊息至今已超過9300則。

有緬甸政治分析人士說，軍政府以及某些從數十億美元的電詐交易中牟取暴利的武裝團體，都利用「作秀式」的打擊行動作為政治掩護。

緬甸媒體前天已曾報導，去年曾遭中國與緬甸聯手掃蕩搗毀的妙瓦底電詐園區，今年以來有死灰復燃之勢，正陸續重建新園區且已部分完工。

緬甸 泰國 軍方

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