歐盟擬推301條款 北京戒備

中歐貿易投資磋商機制第二次會議即將召開之際，部分歐盟成員國傳出正在制定聯合文件，呼籲歐盟執委會加快建立歐版「301條款」工具，以採取更強硬的對中措施。

對此，大陸商務部敦促歐方堅持透過對話管控分歧的正確軌道。如歐方執意推出對中國企業或產品的歧視性限制措施，中方必將堅決予以回應。

榮鼎集團歐中關係資深顧問Noah Barkin近日引述歐盟官員指出，德國與法國正在敲定一份聯合文件，可能仿照美國「301條款」所賦予的關稅權力，將中國大陸排除在歐盟市場之外。Barkin認為，這顯示在經歷多年摩擦後，歐盟兩大經濟體如今支持採取一套共同且更強硬的對中政策。

歐洲官員預計，這份文件將在未來幾天獲得法國總統馬克宏及德國總理梅爾茨批准，之後提交歐盟委員會主席范德賴恩。另有官員稱，如何設計這項工具的技術細節，可能交由歐盟委員會處理，相關工具可能仿照美國「301條款」的關稅權限。

不過，這項工具最快也要到明年才能準備就緒，歐盟短期內仍容易受到中方反制措施的影響。

大陸官媒環球時報英文版昨（30）日刊文，一名觀察人士表示，如果歐盟繼續推進針對中國的保護主義措施，中方將以「強有力的政策工具箱」作出回應。潛在反制措施可能包括反歧視調查、產業鏈和供應鏈安全調查等。

今年6月底，大陸商務部部長王文濤與歐盟執委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇在歐盟總部共同主持中歐貿易投資磋商機制首次會議。

大陸商務部隨後表示，中方已邀請謝夫喬維奇委員於今年秋季訪陸，歐盟執委會9月18日證實，謝夫喬維奇預計10月8日至9日赴陸，進行第二次中歐貿易投資磋商機制會議。