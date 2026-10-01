中共建政77年涉台談話 習近平：堅決打擊台獨

中共昨晚舉辦建政七十七周年招待會，距離川習會上喊話美方「堅持反對台獨的正確立場」不到一周，中共總書記習近平昨發表講話時，表示要深化兩岸交流合作，堅決「打擊」台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。涉台用語相比去年為堅決「反對」台獨，更為強硬，但也強調了兩岸和平。

中共按慣例於九月卅日晚間在北京人民大會堂舉辦「慶祝中華人民共和國成立七十七周年」招待會。招待會由大陸國務院總理李強主持，五名常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希以及大陸國家副主席韓正等均出席。席開約一百二十多桌，約八百名中外人士出席。

習近平致詞時，首先向包括香港、澳門、台灣同胞在內的大陸「全國各族人民」等致以問候，向友好國家與國際友人致以感謝。他表示，今年以來，大陸編制實施「十五五」規畫，扎實推進各方面工作，「有效應對各種風險挑戰」，大陸經濟頂壓前行、向新向優、展現出強大韌性和活力。他指出，面對錯綜複雜的國際國內形勢，要堅持穩中求進工作總基調，努力完成全年目標任務。

涉台部分，習近平強調，要深化兩岸交流合作，「堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉」，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。相比之下，去年招待會上，習近平則說，要深化兩岸交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。

針對港澳，習近平則指，要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，支持香港、澳門更好融入和服務國家發展大局，保持長期繁榮穩定。他說，要堅持獨立自主的和平外交政策，推動落實四大全球倡議，推動構建人類命運共同體，為「變亂交織的世界」注入更多確定性和正能量。