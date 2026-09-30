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自國台辦轉任福建統戰部長後 趙世通主持召開首場會議

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
前國台辦副主任趙世通由官方公布轉任中共福建省委統戰部長隔天，就主持召開部務會會議。（圖／取自「同心福建」微信公眾號）
前國台辦副主任趙世通由官方公布轉任中共福建省委統戰部長隔天，就主持召開部務會會議。（圖／取自「同心福建」微信公眾號）

大陸國台辦前副主任趙世通轉任中共福建省委常委、統戰部長後，30日召開部務會會議，「傳達學習省委書記趙龍在省委統戰部領導幹部會議上的講話精神」，會議強調，要充分發揮統一戰線強大法寶作用，圍繞「高質量建設兩岸融合發展示範區」等中心工作建言獻策，以及「堅決防範化解涉統一戰線風險隱患」。

據中共福建省委統戰部微信公眾號「同心福建」消息，9月30日省委統戰部召開部務會會議，傳達學習福建省委書記趙龍在省委統戰部領導幹部會議上的講話精神，省委常委、統戰部部長趙世通主持並講話。

會議指出，「趙龍書記的講話，深刻闡明新時代福建統戰工作的使命任務，明確了具體任務要求，政治性、理論性、指導性很強」。全省統一戰線要認真學習領會、抓好貫徹落實，奮發進取、篤行實幹。會議強調，要進一步提高政治站位，「將深入學習貫徹習近平總書記關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想，與貫徹落實習近平總書記對福建工作的重要講話重要指示精神，與大力傳承弘揚習近平總書記在福建工作期間的重要理念和重大實踐緊密結合起來，強化思想政治引領」。

同時會議還指出，要進一步放大資源優勢，充分發揮統一戰線強大法寶作用，圍繞縱深推進新時代民營經濟強省戰略、高質量建設兩岸融合發展示範區、深入打好新時代新「僑牌」等中心工作建言獻策、獻計出力。

要進一步強化系統觀念，更好統籌發展和安全，全面貫徹總體國家安全觀，圍繞促進「五大關係」和諧，推動統戰各領域工作提質增效，「堅決防範化解涉統一戰線風險隱患」。

據指出，「會議還對統戰領域風險防控和安全穩定工作作出部署」。

稍早中共福建省委機關報「福建日報」甫於29日公布，中共中央日前批准，趙世通出任福建省委委員、常委；福建省委同時決定，由趙世通擔任省委統戰部部長。

趙世通曾任中共中聯部部長助理兼二局局長，去年5月升任中共中央台辦（國台辦）副主任，至近日轉任福建省委常委兼統戰部長。

國台辦 統戰 福建

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