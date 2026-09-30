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中共建政77周年招待會 習近平：堅決「打擊」台獨分裂勢力

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
十一前夕，中共今晚舉辦建政77周年招待會，中共總書記習近平發表講話，涉台部分他表示，要深化兩岸交流合作，堅決「打擊」台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。記者陳宥菘／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
十一前夕，中共今晚舉辦建政77周年招待會，中共總書記習近平發表講話，涉台部分他表示，要深化兩岸交流合作，堅決「打擊」台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。記者陳宥菘／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

十一前夕，中共今晚舉辦建政77周年招待會，中共總書記習近平發表講話，涉台部分他表示，要深化兩岸交流合作，堅決「打擊」台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。用語相比去年為堅決「反對」台獨，更為強硬，但也強調了兩岸和平。

中共按慣例於9月30日晚間，在北京人民大會堂舉辦「慶祝中華人民共和國成立77周年」的招待會。習近平出席並發表講話，招待會由大陸國務院總理李強主持，中共政治局其餘五名常委以及大陸國家副主席韓正等均出席。席開約120多桌，約800名中外人士出席。

習近平致詞時，首先向包括香港、澳門、台灣同胞在內的大陸「全國各族人民」等致以問候，向友好國家與國際友人致以感謝。

習近平表示，今年以來，大陸編制實施「十五五」規畫，扎實推進各方面工作，「有效應對各種風險挑戰」，大陸經濟頂壓前行、向新向優、展現出強大韌性和活力，「黨和國家事業取得新進展新成效」。

習近平指出，面對錯綜複雜的國際國內形勢，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，進一步深化改革開放，更好統籌發展和安全，推動經濟持續向新向優向好發展，切實保障和改善民生，努力完成全年目標任務，實現「十五五」良好開局。

習近平接著針對港澳、台灣與涉外內容進行表述。他先指，要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，支持香港、澳門更好融入和服務國家發展大局，保持長期繁榮穩定。

涉台部分，習近平強調，要深化兩岸交流合作，「堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉」，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。

與去年招待會相比，涉台部分，習近平則說，要深化兩岸交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。

習近平最後就涉外內容說，要堅持獨立自主的和平外交政策，推動落實四大全球倡議，推動構建人類命運共同體，為「變亂交織的世界」注入更多確定性和正能量。

出席招待會的還有中央軍委副主席張升民，從中共黨和國家領導人退下的官員，中共軍委委員和前委員、中共黨政軍有關負責人，以及大陸各民主黨派、工商聯、無黨派，以及功勳、勞動模範代表及港澳台僑代表、各國駐陸使節等。

十一前夕，中共按慣例於9月30日晚間，在北京人民大會堂舉辦建政77周年招待會。記者陳宥菘／攝影
十一前夕，中共按慣例於9月30日晚間，在北京人民大會堂舉辦建政77周年招待會。記者陳宥菘／攝影

十一前夕，中共今晚舉辦建政77周年招待會，中共總書記習近平發表講話，涉台部分他表示，要深化兩岸交流合作，堅決「打擊」台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。記者陳宥菘／攝影
十一前夕，中共今晚舉辦建政77周年招待會，中共總書記習近平發表講話，涉台部分他表示，要深化兩岸交流合作，堅決「打擊」台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。記者陳宥菘／攝影

台獨 習近平 中共

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