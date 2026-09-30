中共黨刊登習近平文章 要求加強「兜底性」民生建設

中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調要加強「普惠性、基礎性、兜底性」民生建設，著力解決民眾在教育、就業、收入分配、社會保障、醫療、住房等方面的問題；同時提出，保障和改善民生要建立在經濟發展和財力可持續的基礎上，並把發展經濟與改善民生有機統一起來。

央視新聞報導，10月1日將出版的第19期《求是》雜誌將發表習近平題為《加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設》的文章。報導稱，這是習近平2012年11月至2026年1月期間有關重要論述的節錄。

文章強調，中國式現代化，民生為大。人民對美好生活的嚮往，就是他們的奮鬥目標。目標很宏偉，也很樸素，歸根到底就是讓老百姓過上更好的日子。必須堅持在發展中保障和改善民生，鼓勵共同奮鬥創造美好生活，不斷實現人民對美好生活的嚮往。

文章稱，要堅持以人民為中心，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，實現好、維護好、發展好最廣大人民根本利益，著力解決好人民群眾急難愁盼問題，健全基本公共服務體系，提高公共服務水平，增強均衡性和可及性，紮實推進共同富裕。

文章提到，要堅守底線、突出重點、完善制度、引導預期，統籌做好教育、收入分配、就業、社會保障、醫療衛生、住房等方面的工作，不斷推動幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶取得新進展，不斷促進社會公平正義，使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續。

文章指出，對各類困難族群，要格外關注、格外關愛、格外關心，時刻把他們的安危冷暖放在心上，關心他們的疾苦，千方百計幫助他們排憂解難。

文章再指，民生工作直接同老百姓見面、對帳，來不得半點虛假，承諾了的就要兌現，要一件事情接著一件事情辦，一年接著一年幹。堅持盡力而為、量力而行，統籌需要和可能，把保障和改善民生建立在經濟發展和財力可持續的基礎之上。引導廣大群眾樹立通過勤勞致富改善生活的理念，使改善民生既是黨和政府工作的方向，也是人民群眾自身奮鬥的目標。

文章最後強調，發展經濟的根本目的是更好保障和改善民生，抓民生也是抓發展。要把發展經濟和改善民生有機統一起來，制定經濟發展政策同步嵌入改善民生的要求，制定民生政策同步考慮促進經濟發展的效應，使民生改善和經濟發展有效對接、相得益彰。