機密檔案披露 2014香港雨傘運動中共有軍事干預準備

據共同社報導，一份機密軍事檔案於30日披露，一名中國高級軍官在2014年11月曾提及，應做好軍事干預以鎮壓香港大規模民主示威活動（即「雨傘運動」）的準備。

報導指出，該文件由日本大東文化大學中國政治學教授鈴木隆史獲得。當時，在保障「高度自治」的「一國兩制」框架下，民主活動受到容忍，香港社會普遍認為中國進行軍事干預是不可想像的。

日本立教大學香港政治專家倉田徹稱，這是首次披露軍方曾考慮過干預香港的計畫。然而，軍方最終並未採取武力鎮壓香港的行動。

據指出，這份文件是軍方整理的2014年10月至11月間一次會議上的發言記錄，中共總書記、軍委主席習近平也出席了此次會議。

在11月2日的一份檔中，時任廣州軍區政治委員魏亮指出，「我們應該做好充分準備，以軍事行動應對香港的極端局勢」。他還呼籲，「我們將接到命令立即行動，確保局勢得到控制」。

「雨傘運動」是香港於2014年9月26日至12月15日發生的一場長達79天的大規模公民抗命與政治抗爭運動。

當時，由學民思潮召集人黃之鋒等人發起的「重奪公民廣場」學生罷課行動，在9月26日晚間衝入香港政府總部東翼前地，引發大批香港市民到場聲援。

隨後「佔中三子」（戴耀廷、陳健民、朱耀明）於9月28日凌晨正式宣布啟動「讓愛與和平佔領中環」。