兩名港人因涉嫌散播煽動訊息被香港國安處拘捕

據報導，香港警方國安處人員今天拘捕了兩人，指他們涉嫌散播煽動訊息，這次拘捕行動與8月31日太子地鐵散播煽動訊息案有關。

官方香港電台報導，香港國安處人員今早拘捕了兩人，指他們涉嫌於8月31日在太子地鐵站外散播煽動訊息，被捕者包括網媒「爆炸頭」成員。在這起案件中，此前已有3人被捕，包括前區議員馮競文。

今年8月31日晚上，警方發現有人在太子地鐵站外手持花束，期間有人叫喊煽動性口號，並有網媒進行直播。

9月初，國安處採取行動，以涉嫌違反維護國家安全條例的「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪，拘捕了3人。

2019年初香港爆發反對修訂逃犯條例的「反送中」運動，同年8月31日，九龍旺角一帶有數以萬計示威者聚集，期間遭到防暴警察驅散，一些示威者與警察在附近太子地鐵站內爆發衝突，之後有示威者傳出「有人被殺」，進而觸發更大規模示威。

對於這起衝突，外界稱為「8.31」事件。事發後，警方多次批評有人惡意傳播「死人」訊息。香港一些媒體曾報導個別「死者」名字，但經其本人澄清並非事實，人已前往英國定居。