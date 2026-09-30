中國文革後期「李一哲大字報」成員陳一陽去世

在中國文革後期，廣州市曾出現「李一哲」大字報，被視為對「文革」的批判，轟動一時。據報導，大字報成員之一的陳一陽日前逝世，享壽79歲。另據了解，大字報另一位成員王希哲本月初從美國赴港，但未能入境。

根據港媒信報今天的報導，香港資深媒體人關慶寧經核實後，得知陳一陽晚年在廣州番禺區獨居，其兒子日前因為數天沒有接到父親的電話，專程到其住所查看，卻發現陳一陽已離世。

報導表示，陳一陽死於中風，去世日期為本月13日。

此外，消息人士向中央社記者表示，王希哲本月初從美國搭機來港，並希望順道前往中國大陸，但他抵達香港國際機場後，未能獲准入境，其後搭機回美。

1974年11月，文革仍未結束之際，廣州街頭突然出現了「李一哲」大字報，標題是「關於社會主義的民主與法制」，內容大致是抨擊「林彪反黨集團」破壞社會主義民主與法制，又不點名指江青等人搞「反復辟」等系列反革命罪行，同時分析國家上層建築領域嚴重缺陷。

據說，大字報有67張紙、2萬6000多字，由3人合著，署名各取其中一人的名字而成，分別是廣州美術學院學生李正天、高中學生陳一陽和工廠工人王希哲，時任廣東人民廣播電台技術部副主任郭鴻志也有參與撰稿。

另有好幾十人參與撰寫大字報的辯論，並支持大字報的寫作、分發和複印。

「李一哲」大字報出現後，引起成千上萬人日夜圍觀與抄寫，內容流傳中國大陸，也轟動海外。

網上有不少分析文章表示，「李一哲」大字報反映了當時社會對文革和社會的不滿情緒，也促成對文革的反思。

網上資料顯示，1974年12月，中共廣東省委把文章定性為「反動大字報」，組織全省批判。1976年10月，中共粉碎了「四人幫」，但「李一哲」大字報的問題不但沒有平反，反而升級。

1977年3月2日，李正天、陳一陽、王希哲和郭鴻志同時被捕，後來各人分別被判有期徒刑，一些與「李一哲」有牽連的人也受到隔離審查和內部批判。

1978年8月，在時任廣東省委書記習仲勛的領導下，廣東省委數次研究「李一哲」案件問題，並數次報告中共中央。同年12月29日，省委開始為「李一哲」平反，並於12月30日釋放李正天等4人。

王希哲獲釋後，卻於1981年再次被捕，翌年被廣州法院以「反革命宣傳煽動」等罪名判處入獄14年，於1993年初獲假釋出獄。

1996年，王希哲從廣州前往汕頭，再偷渡到香港，之後經港流亡到美國至今。