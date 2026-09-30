快訊

亞運拳擊／遭外媒拐彎抹角指「非主流榜樣」 林郁婷霸氣回應：用實力證明

影／基隆天外天垃圾掩埋場大火烈焰衝天 1人受困搶救中

85℃國際咖啡日優惠！8款果咖「第2杯半價」　再抽iPhone 17、跑步機

聽新聞
0:00 / 0:00

中國文革後期「李一哲大字報」成員陳一陽去世

中央社／ 香港30日電

在中國文革後期，廣州市曾出現「李一哲」大字報，被視為對「文革」的批判，轟動一時。據報導，大字報成員之一的陳一陽日前逝世，享壽79歲。另據了解，大字報另一位成員王希哲本月初從美國赴港，但未能入境。

根據港媒信報今天的報導，香港資深媒體人關慶寧經核實後，得知陳一陽晚年在廣州番禺區獨居，其兒子日前因為數天沒有接到父親的電話，專程到其住所查看，卻發現陳一陽已離世。

報導表示，陳一陽死於中風，去世日期為本月13日。

此外，消息人士向中央社記者表示，王希哲本月初從美國搭機來港，並希望順道前往中國大陸，但他抵達香港國際機場後，未能獲准入境，其後搭機回美。

1974年11月，文革仍未結束之際，廣州街頭突然出現了「李一哲」大字報，標題是「關於社會主義的民主與法制」，內容大致是抨擊「林彪反黨集團」破壞社會主義民主與法制，又不點名指江青等人搞「反復辟」等系列反革命罪行，同時分析國家上層建築領域嚴重缺陷。

據說，大字報有67張紙、2萬6000多字，由3人合著，署名各取其中一人的名字而成，分別是廣州美術學院學生李正天、高中學生陳一陽和工廠工人王希哲，時任廣東人民廣播電台技術部副主任郭鴻志也有參與撰稿。

另有好幾十人參與撰寫大字報的辯論，並支持大字報的寫作、分發和複印。

「李一哲」大字報出現後，引起成千上萬人日夜圍觀與抄寫，內容流傳中國大陸，也轟動海外。

網上有不少分析文章表示，「李一哲」大字報反映了當時社會對文革和社會的不滿情緒，也促成對文革的反思。

網上資料顯示，1974年12月，中共廣東省委把文章定性為「反動大字報」，組織全省批判。1976年10月，中共粉碎了「四人幫」，但「李一哲」大字報的問題不但沒有平反，反而升級。

1977年3月2日，李正天、陳一陽、王希哲和郭鴻志同時被捕，後來各人分別被判有期徒刑，一些與「李一哲」有牽連的人也受到隔離審查和內部批判。

1978年8月，在時任廣東省委書記習仲勛的領導下，廣東省委數次研究「李一哲」案件問題，並數次報告中共中央。同年12月29日，省委開始為「李一哲」平反，並於12月30日釋放李正天等4人。

王希哲獲釋後，卻於1981年再次被捕，翌年被廣州法院以「反革命宣傳煽動」等罪名判處入獄14年，於1993年初獲假釋出獄。

1996年，王希哲從廣州前往汕頭，再偷渡到香港，之後經港流亡到美國至今。

文革 廣州 香港

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

趙世通國台辦副主任職務遭免 料空降福建省委統戰部長

中共軍隊高層大整肅 潛在隱患全清除？張又俠、劉振立被開除黨籍軍籍

跨境執法？韓國中餐館「習近平」遭4名中國人砸店後離境

十一前夕 習近平在天安門出席「烈士紀念日」獻花籃儀式

相關新聞

魯比歐談對台軍售 國台辦：反對建交國同台灣開展任何形式軍事聯繫

賴清德總統表示，政府明年將編列逾1.3兆元國防預算，國台辦發言人張晗今批評，民進黨政府倚外謀獨、以武謀獨；針對美國務卿魯比歐談及對台軍售須考量美國自身軍事需求及國防工業產能，張晗則重申，反對建交國同台灣開展任何形式的軍事聯繫。

川習談二戰歷史「去中華民國化」 國台辦「這麼回應」

上周川習二會，中美領導人大談二戰歷史，雙方並達成「中美是二戰盟友，並肩作戰贏得勝利」的共識，引起中共將中華民國歷史「整碗捧去」的質疑。大陸國台辦發言人張晗今天辯稱，1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府，成為代表全中國的唯一合法政府。

川普稱習近平在台灣問題「理解我的立場」 國台辦未正面回應

川習會於上周落幕，大陸國台辦發言人張晗今天在例行新聞發布會上表示，台灣問題是中美關係中最重要的問題，台獨與台海和平穩定水火不容。針對川普稱大陸國家主席習近平「理解我對台灣的立場」，張晗未正面說明中方如何理解川普的話，僅重申習近平在會中提出的涉台主張。

涉以職謀利、收受財物 陸前證監會主席易會滿遭提公訴

大陸證監會前主席易會滿涉嫌受賄案再有進展，大陸檢察機關近日已向法院提起公訴。大陸最高人民檢察院30日通報，山東省青島市人民檢察院近日已向青島市中級人民法院提起公訴，指控易會滿利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。

何立峰會岩屋毅：歡迎日企赴陸 盼國貿促把握「正確方向」推動合作

中日關係陷入僵局，日本國貿促會長、前外相岩屋毅率50名日資高管訪問中國大陸，28、29日先後獲中央外辦主任王毅、國務院副總理何立峰會見。何立峰在會晤時稱，中方歡迎日本企業來華，盼國貿促推動經貿合作。日媒指，此為日本首相高市早苗去年「台灣有事」論後，中方首次由副國級官員會見日本政商界人士，意在促使日方調整對華態度。

美對中軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京武器

香港南華早報報導，美國駐中國大使龐德偉日前爆料，川普曾向習近平兜售美國武器，儘管川普事後否認，但美中過去確實曾有軍售往來。1980年代，美國雷根政府為聯手北京抗衡蘇聯，一度擴大與中國的軍事合作，直到1989年六四天安門事件後才中止，美國國會隨後更立法限制對中軍售。不過，美國法律仍允許總統基於國家利益豁免相關限制，只是歷屆政府至今都未藉此恢復對北京出售傳統武器。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。