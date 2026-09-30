重提陸生落「學姐」情網 陸國台辦：台方策反活動 干擾兩岸教育交流

大陸國安部主導製作的兩岸諜報戰電視劇《交鋒》9月初在央視播出後，引發大陸輿論關注，大陸國安部近日又重提2018年就曾曝光的一宗陸生‌來台交流，遭大他16歲的「學姐」以感情為誘餌成功策反的舊案。國台辦今天稱，台灣間諜情報機關的「策反活動」，嚴重干擾兩岸在教育領域的交流合作，大陸將堅持國家總體安全觀，堅決開展反分裂、反顛覆、反滲透、反竊密鬥爭。

大陸國台辦發言人張晗30日主持例行記者會，有提問指，當前兩岸青年交流不易，陸方公布陸生在台被策反背後的政治考量？相關諜戰劇的播出，是否意味著大陸將拉高對台防範基調？

張晗回應，為在台陸生提供正常的學習生活環境，是台灣方面應盡的責任，「台灣間諜情報機關的策反活動嚴重危害青年學生的安全和健康成長，嚴重干擾兩岸在教育領域的交流合作」。她稱，有關機關依法打擊危害國家安全的犯罪行為，是為了維護國家安全，維護兩岸正常交流交往秩序，維護兩岸同胞的合法權益。

張晗說，大陸對台的方針政策是一貫的、明確的，將堅定堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，持續推動兩岸交流合作融合發展，增進台胞利益福祉。「祖國終將統一，也必將統一的歷史大勢不可阻擋。」

張晗稱，「針對台獨分裂和外部敵對勢力，大陸將堅持國家總體安全觀，堅決開展反分裂、反顛覆、反滲透、反竊密鬥爭，切實維護國家主權和領土完整，維護國家安全和發展利益，這也符合兩岸同胞的根本利益和切身福祉。」