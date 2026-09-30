十一前夕 習近平在天安門出席「烈士紀念日」獻花籃儀式

大陸「十一國慶」7日長假明日開啟，中共總書記、大陸國家主席習近平9月30日出席「烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃儀式」。2014年中共將9月30日設立為烈士紀念日，今年為第13個烈士紀念日。

據央視新聞，上述儀式於30日上午10時在北京天安門廣場舉行，除習近平，還有李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等人出席。儀式開始後，中共解放軍軍樂團奏唱《義勇軍進行曲》，隨後向烈士默哀。

報導提到，默哀結束後，現場方陣前排列9個大型花籃，分別以中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委、各民主黨派、全國工商聯和無黨派人士、各人民團體和各界群眾、老戰士和烈士親屬、中國少年先鋒隊等名義敬獻。

隨後，18名禮兵抬起花籃擺放在人民英雄紀念碑基座前。習近平等中共和大陸領導人在花籃前停留，習近平上前整理花籃緞帶，後與其他領導人繞行瞻仰人民英雄紀念碑。

報導稱，今年是中國共產黨成立105周年、中國工農紅軍長征勝利90周年。10月1日為中共訂定的「國慶日」，9月30日則是「烈士紀念日」，港媒星島頭條指，中共人大於2014年8月31日將9月30日設立為烈士紀念日，每年這一天舉行紀念烈士活動，並向烈士墓敬獻鮮花。

另外，此次儀式由中共中央政治局委員、北京市委書記尹力主持。同時，在京中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央軍委副主席，以及部分大陸全國人大常委會副委員長、國務委員、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、部分大陸全國政協副主席等出席，中央及北京市相關部門負責人、各界代表等也參加儀式。