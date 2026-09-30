陸委會再公布有公務員在陸遭盤查 國台辦：惡意炒作、干擾兩岸交流

陸委會日前公布，近期再有4起、共5名公務人員赴陸遭盤查。大陸國台辦發言人張晗今回應，只要不從事違法犯罪活動，台灣人赴陸「完全不需要有任何顧慮」；她同時批評，民進黨政府惡意炒作赴陸遭盤查相關話題，意在恐嚇台灣民眾、干擾兩岸交流。

陸委會上周宣布，近期再接獲4起、共5名公務人員赴陸遭盤查案例，其中一名曾任軍醫院護士，被詢問軍醫院院長、護理長及看診軍人等資料。陸委會發言人梁文傑重申，「公務人員真的沒事不要去（大陸）」。

張晗30日在例行記者會上表示，陸方依法維護包括台灣人在內的兩岸同胞生命財產安全和合法權益，只要不從事違法犯罪活動，台灣人到大陸完全不需要有任何顧慮。今年上半年，台灣人到大陸285萬人次，涵蓋各行各業人士，其中不乏公職人員。

她表示，民進黨當局此前要求公職人員，赴陸探親奔喪前提交親友名單等隱私資訊，如今又反覆惡意炒作所謂「赴大陸遭盤查」相關話題，目的是恐嚇台灣民眾，干擾破壞兩岸交流交往，不得人心也不會得逞。