川習談二戰歷史「去中華民國化」 國台辦「這麼回應」

上周川習二會，中美領導人大談二戰歷史，雙方並達成「中美是二戰盟友，並肩作戰贏得勝利」的共識，引起中共將中華民國歷史「整碗捧去」的質疑。大陸國台辦發言人張晗今天辯稱，1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府，成為代表全中國的唯一合法政府。

張晗30日主持國台辦例行記者會，與台灣媒體針對二戰史觀攻防。針對川習二會的二戰論述，媒體稱我陸委會和外交部痛批是扭曲事實、「去中華民國化」，因為1945年對日抗戰勝利時，中華人民共和國尚未成立。如果大陸一方面對於民進黨政府拋棄抗戰歷史感到不滿，一方面又在國際場合讓中華民國徹底消失，是否自相矛盾？

張晗回應，「你提問的有關內容與事實不符」，接著指，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利81周年，也是台灣光復81周年。她指，抗戰勝利是兩岸同胞共同的歷史記憶。民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，妄圖偷換概念，混淆國家主權，歪曲二戰歷史，蓄意製造兩岸對立。」無論民進黨當局散布什麼謬論，都撼動不了國際社會『一中』格局。」

她接著闡述中共史觀，指世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，是中國領土不可分割的一部分。1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府，成為代表中國的成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更迭，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然的完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權，這也是國際社會的共識。

台媒後續追問，所謂「與事實不符」指的是提問中的抗戰歷史，還是民進黨政府的史觀？張晗回應，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，是中國領土不可分割的一部分，這就是事實。」

至於中國大陸是否願意對中華民國蔣介石委員長在抗日戰爭中的核心貢獻，給予更大表達空間？張晗未正面回應，僅宣稱中國共產黨在抗戰期間的貢獻，指中共是抗戰的「中流砥柱」，其領導的敵後戰場，和中國國民黨領導的正面戰場相互配合，構成共同抗擊日本侵略的戰略態勢。