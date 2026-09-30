川普稱習近平在台灣問題「理解我的立場」 國台辦未正面回應

川習會於上周落幕，大陸國台辦發言人張晗今天在例行新聞發布會上表示，台灣問題是中美關係中最重要的問題，台獨與台海和平穩定水火不容。針對川普稱大陸國家主席習近平「理解我對台灣的立場」，張晗未正面說明中方如何理解川普的話，僅重申習近平在會中提出的涉台主張。

針對此次川習會，張晗在30日例行新聞發布會上表示，台灣問題是中美關係中最重要的問題。台獨與台海和平穩定水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，也是中美建設性戰略穩定關係的應有之義。

她續指，希望美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，堅持反對台獨的正確立場，慎之又慎處理台灣問題，不向台獨分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動維護中美建設性戰略穩定關係。

至於有台媒問及，國民黨主席鄭麗文在川習會後表示，美中雙方領導人可以在激烈競爭中保持溝通，也可以為各自利益進行協商，兩岸之間更應積極尋求恢復溝通、降低風險。

張晗對此回應，願在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎，同台灣各政黨、團體和各界人士加強交流溝通，共同協商解決兩岸同胞關心的問題，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

此外，川普在川習會後表示，他與習近平的會談中談到台灣問題，習也理解他的立場，台媒詢問，具體來說川普的立場是什麼？

張晗未正面回應，僅重申中方立場。她表示，習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調中方堅持維護國家統一和領土完整，敦促美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展排除干擾。