快訊

松山區10名國小生吃完小卷後吐瀉 教育局回應曝學生狀況

客機突發「疑似劫機警報」以色列戰機緊急升空 機上174人現況曝光

捲租金爭議…Tony中英文聲明怒揭真相 心疼愛妻隋棠蒙受不白之冤

聽新聞
0:00 / 0:00

菲中南海緊張升高 共軍與中國海警在民主礁海域出沒

中央社／ 台北30日電

菲律賓與中國在南海緊張情勢再度升高，共軍與中國海警今天都在民主礁（中國稱黃岩島）海域出沒。其中，共軍南部戰區在民主礁周邊海空域戰備警巡，中國海警則進行「執法巡查」，兩者皆聲稱「強化有關海空域管控」。

央視報導，共軍南部戰區今天組織海空兵力在民主礁周邊海空域進行戰備警巡，並宣稱該戰區9月份以來組織海空兵力持續加強民主礁周邊海空域「巡邏警戒」，「進一步強化有關海空域管控力度」。

同日，中國海警也在民主礁周邊區域進行「執法巡查」，聲稱9月份以來持續加強民主礁周邊區域「執法巡查，依法依規處置非法侵權船隻，進一步強化有關海域管控」。

27日，共軍南部戰區才在南海民主礁周邊海空域進行海空聯合演訓，中國海警也在民主礁附近海域進行「維權執法管控演練」。

近期菲律賓與中國在南海屢發生爭端，繼兩國公務船18日在南海爭議海域發生碰撞後，雙方船隻24日又在南沙群島的仁愛暗沙對峙。

菲律賓海岸防衛隊25日指控，菲方向南海一艘擱淺的二戰時期軍艦駐軍（指仁愛暗沙）進行補給任務時遭中國阻撓；中國海警局發言人姜略則宣稱，菲律賓24日派出運補船「為非法坐灘仁愛礁（仁愛暗沙）船隻運補」，並指菲國在中國節日（中秋節）期間採「挑釁行徑」。

南海 共軍 緊張

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

菲律賓控「非法捕魚」南鑰島驅離中國民兵船與舢舨

福建海警持續侵擾金門海域 還喊話：願早日團圓

又來了！ 陸海警宣布：台灣以東海域開展常態化執法巡查

打溫情牌？陸海警船點名金門海巡艦艇 中秋喊話：共賞一輪月

相關新聞

中共黨刊登習近平文章 要求加強「兜底性」民生建設

中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調要加強「普惠性、基礎性、兜底性」民生建設，著力解決民眾在教育、就業、收入分配、社會保障、醫療、住房等方面的問題；同時提出，保障和改善民生要建立在經濟發展和財力可持續的基礎上，並把發展經濟與改善民生有機統一起來。

協助飛行員培訓…解放軍第3座海外基地 寮國班根機場掛牌

解放軍與寮軍的「班根機場聯合保障和訓練中心」以及「中寮友誼航空學院」29日掛牌運行，中方表示，相關機構是用於幫助寮方加強空軍飛行員培養訓練。這也被視為是繼駐吉布地保障基地、中柬雲壤港聯合保障和訓練中心後，解放軍在海外的第三個軍事基地。

美對中軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京武器

香港南華早報報導，美國駐中國大使龐德偉日前爆料，川普曾向習近平兜售美國武器，儘管川普事後否認，但美中過去確實曾有軍售往來。1980年代，美國雷根政府為聯手北京抗衡蘇聯，一度擴大與中國的軍事合作，直到1989年六四天安門事件後才中止，美國國會隨後更立法限制對中軍售。不過，美國法律仍允許總統基於國家利益豁免相關限制，只是歷屆政府至今都未藉此恢復對北京出售傳統武器。

重提陸生落「學姐」情網 陸國台辦：台方策反活動 干擾兩岸教育交流

大陸國安部主導製作的兩岸諜報戰電視劇《交鋒》9月初在央視播出後，引發大陸輿論關注，大陸國安部近日又重提2018年就曾曝光的一宗陸生來台交流，遭大他16歲的「學姐」以感情為誘餌成功策反的舊案。國台辦今天稱，台灣間諜情報機關的「策反活動」，嚴重干擾兩岸在教育領域的交流合作，大陸將堅持國家總體安全觀，堅決開展反分裂、反顛覆、反滲透、反竊密鬥爭。

十一前夕 習近平在天安門出席「烈士紀念日」獻花籃儀式

大陸「十一國慶」7日長假明日開啟，中共總書記、大陸國家主席習近平9月30日出席「烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃儀式」。2014年中共將9月30日設立為烈士紀念日，今年為第13個烈士紀念日。

陸委會再公布有公務員在陸遭盤查 國台辦：惡意炒作、干擾兩岸交流

陸委會日前公布，近期再有4起、共5名公務人員赴陸遭盤查。大陸國台辦發言人張晗今回應，只要不從事違法犯罪活動，台灣人赴陸「完全不需要有任何顧慮」；她同時批評，民進黨政府惡意炒作赴陸遭盤查相關話題，意在恐嚇台灣民眾、干擾兩岸交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。