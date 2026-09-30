菲中南海緊張升高 共軍與中國海警在民主礁海域出沒

菲律賓與中國在南海緊張情勢再度升高，共軍與中國海警今天都在民主礁（中國稱黃岩島）海域出沒。其中，共軍南部戰區在民主礁周邊海空域戰備警巡，中國海警則進行「執法巡查」，兩者皆聲稱「強化有關海空域管控」。

央視報導，共軍南部戰區今天組織海空兵力在民主礁周邊海空域進行戰備警巡，並宣稱該戰區9月份以來組織海空兵力持續加強民主礁周邊海空域「巡邏警戒」，「進一步強化有關海空域管控力度」。

同日，中國海警也在民主礁周邊區域進行「執法巡查」，聲稱9月份以來持續加強民主礁周邊區域「執法巡查，依法依規處置非法侵權船隻，進一步強化有關海域管控」。

27日，共軍南部戰區才在南海民主礁周邊海空域進行海空聯合演訓，中國海警也在民主礁附近海域進行「維權執法管控演練」。

近期菲律賓與中國在南海屢發生爭端，繼兩國公務船18日在南海爭議海域發生碰撞後，雙方船隻24日又在南沙群島的仁愛暗沙對峙。

菲律賓海岸防衛隊25日指控，菲方向南海一艘擱淺的二戰時期軍艦駐軍（指仁愛暗沙）進行補給任務時遭中國阻撓；中國海警局發言人姜略則宣稱，菲律賓24日派出運補船「為非法坐灘仁愛礁（仁愛暗沙）船隻運補」，並指菲國在中國節日（中秋節）期間採「挑釁行徑」。