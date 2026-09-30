聽新聞
0:00 / 0:00
菲中南海緊張升高 共軍與中國海警在民主礁海域出沒
菲律賓與中國在南海緊張情勢再度升高，共軍與中國海警今天都在民主礁（中國稱黃岩島）海域出沒。其中，共軍南部戰區在民主礁周邊海空域戰備警巡，中國海警則進行「執法巡查」，兩者皆聲稱「強化有關海空域管控」。
央視報導，共軍南部戰區今天組織海空兵力在民主礁周邊海空域進行戰備警巡，並宣稱該戰區9月份以來組織海空兵力持續加強民主礁周邊海空域「巡邏警戒」，「進一步強化有關海空域管控力度」。
同日，中國海警也在民主礁周邊區域進行「執法巡查」，聲稱9月份以來持續加強民主礁周邊區域「執法巡查，依法依規處置非法侵權船隻，進一步強化有關海域管控」。
27日，共軍南部戰區才在南海民主礁周邊海空域進行海空聯合演訓，中國海警也在民主礁附近海域進行「維權執法管控演練」。
近期菲律賓與中國在南海屢發生爭端，繼兩國公務船18日在南海爭議海域發生碰撞後，雙方船隻24日又在南沙群島的仁愛暗沙對峙。
菲律賓海岸防衛隊25日指控，菲方向南海一艘擱淺的二戰時期軍艦駐軍（指仁愛暗沙）進行補給任務時遭中國阻撓；中國海警局發言人姜略則宣稱，菲律賓24日派出運補船「為非法坐灘仁愛礁（仁愛暗沙）船隻運補」，並指菲國在中國節日（中秋節）期間採「挑釁行徑」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。