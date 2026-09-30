魯比歐談對台軍售 國台辦：反對建交國同台灣開展任何形式軍事聯繫

賴清德總統表示，政府明年將編列逾1.3兆元國防預算，國台辦發言人張晗今批評，民進黨政府倚外謀獨、以武謀獨；針對美國務卿魯比歐談及對台軍售須考量美國自身軍事需求及國防工業產能，張晗則重申，反對建交國同台灣開展任何形式的軍事聯繫。

總統賴清德23日表示，政府明年將編列逾新台幣1.3兆元國防預算，投入軍事採購、國際合作及國防自主，尤其是強化無人機、機器人等產業，讓國家的防禦能夠更好。

張晗30日在例行記者會上表示，賴清德當局頑固堅持台獨分裂立場，妄圖倚外謀獨、以武謀獨，變本加厲揮霍台灣民眾的血汗錢。鉅額防禦投入，不僅擠占島內民生、社會福利開支，損害民眾切身利益，更將台灣一步步推向更加危險的境地，裹挾台灣民眾成為台獨炮灰。

她稱，「這種害台毀台、自取滅亡的惡劣行徑，必遭強烈反對。無論賴清德編列多少預算，倒騰多少武器，都難逃台獨必然敗亡的下場。」

此外，針對美國務卿魯比歐表示，軍售不能只看台灣，美方還必須考量自身在全球各地的軍事需求，以及美國的工業產能與國防工業基礎。他並指，這並非單獨針對台灣，「我們一旦把某樣東西賣出去，就代表自己手上沒有了。未來可以再取得，但現在就是沒有。」

張晗僅簡短表示，堅決反對建交國同台灣開展任何形式的軍事聯繫。民進黨當局妄圖倚外謀獨、以武謀獨，只會害台毀台、自取滅亡。