涉以職謀利、收受財物 陸前證監會主席易會滿遭提公訴

大陸證監會前主席易會滿涉嫌受賄案再有進展，大陸檢察機關近日已向法院提起公訴。大陸最高人民檢察院30日通報，山東省青島市人民檢察院近日已向青島市中級人民法院提起公訴，指控易會滿利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。

據央視新聞報導，大陸最高人民檢察院30日透露，十四屆全國政協經濟委員會原副主任易會滿涉嫌受賄一案，由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

報導指出，大陸最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對易會滿作出逮捕決定，並指定由山東省青島市人民檢察院審查起訴。近日，青島市人民檢察院已向青島市中級人民法院提起公訴。

大陸最高人民檢察院表示，檢察機關起訴指控，被告人易會滿利用擔任中國工商銀行江蘇省分行黨委副書記、副行長，中國工商銀行江蘇省分行黨委書記、行長，中國工商銀行黨委委員、副行長，中國工商銀行黨委副書記、行長，中國工商銀行黨委書記、董事長，中國證券監督管理委員會黨委書記、主席等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

此前，中央紀委國家監委今年4月30日通報，對易會滿嚴重違紀違法問題立案審查調查，決定給予其開除中共黨籍、開除公職處分。官方通報指，易會滿貫徹落實中共中央關於資本市場的重大決策部署陽奉陰違、推諉卸責，搞迷信活動，並利用職務便利為他人在上市審批、融資貸款等方面謀利；另指其涉及權色、錢色交易。

更早之前，大陸證監會微信公眾號去年9月6日公告，證監會黨委召開會議，傳達中紀委對易會滿「涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查的決定」。公告稱，與會同志表示「堅決擁護」中共中央及中央紀委國家監委的相關決定。