何立峰會岩屋毅：歡迎日企赴陸 盼國貿促把握「正確方向」推動合作

中日關係陷入僵局，日本國貿促會長、前外相岩屋毅率50名日資高管訪問中國大陸，28、29日先後獲中央外辦主任王毅、國務院副總理何立峰會見。何立峰在會晤時稱，中方歡迎日本企業來華，盼國貿促推動經貿合作。日媒指，此為日本首相高市早苗去年「台灣有事」論後，中方首次由副國級官員會見日本政商界人士，意在促使日方調整對華態度。

據新華社報導，何立峰29日在人民大會堂會見日本國際貿易促進協會訪華團。何立峰在會上說，中日是一衣帶水的近鄰，互為重要經貿夥伴，中國始終歡迎日本企業來華發展，共享市場機遇。希望日本國際貿易促進協會把握「正確歷史方向」，繼續發揚對華友好傳統，為推動中日經貿合作發揮更大作用。

據中方新聞稿，日本國際貿易促進協會新任會長岩屋毅表示，日本工商界願繼續同中方擴大交流，為推動兩國經貿關係繼續發展、深化互利合作作出貢獻。另據日本共同社，岩屋與何立峰舉行會談後向媒體稱，「中方對於與日本開展經濟交流和民間交流並不是消極的，是持積極且肯定的態度。」

王毅28日與岩屋毅會面時則表示，明年是中日邦交正常化55周年，當前中日關係再次面臨嚴峻局面，「有待再次實現正常化」。王毅稱，對日方而言，緊迫的是盡快糾正本國領導人在台灣問題上的「錯誤言行」，重要的是在歷史問題上採取正確態度，根本的是形成客觀理性的對華認知。王毅並希望日本國貿促及一切有識之士繼承友好傳統，推動日本做出「正確選擇」，拿出「及格答卷」。

據香港鳳凰衛視，岩屋與王毅會談時提到，國貿促前會長、已於今年6月去世的日本前眾院議長河野洋平，即使身在病榻，仍表示在兩國關係嚴峻的情況下，自己必須前往中國。岩屋表示將繼承河野遺志。

日本共同社指出，自去年11月高市早苗發表「台灣有事」論述後，中日關係嚴重降溫。據分析，習近平領導層禮遇重視日中關係的日本政界人士及經濟界領袖，意在促使高市政府改變對華態度。另有港媒分析，自高市「台灣有事」論後，陸方首次有副國級領導人與日本政商界人士會晤。

據了解，岩屋毅是以日本國際貿易促進協會（國貿促）會長身分率團訪問中國。根據大陸外交部28日深夜發布的新聞稿，王毅則是以中共中央政治局委員、中央外辦主任身分會見岩屋毅。而王毅和何立峰均為中共中央政治局委員，目前政治局共有21人。