管中閔建議兩岸在東協合作 台灣扮演「信任中介」

前國家發展委員會主委、前國立台灣大學校長管中閔今天在上海舉辦的兩岸論壇活動中建議，兩岸可以在東協合作，台灣扮演「信任中介」角色。

管中閔出席在上海舉辦的「兩岸創新發展週」論壇發表演講表示，在人工智慧（AI）新時代下，東協–中國自貿區會是兩岸合作的關鍵，面對大陸AI模型與在地數據主權之間，台灣可以扮演信任中介角色。

管中閔表示，兩岸合作已經從舊模式演變至新方向，從實體、金融資本轉往人力資本；從製造垂直整合轉往服務的解決方案；從大眾市場轉往異質的分眾市場。

他認為，新時代是AI時代，台灣如果想在兩岸合作找到機會，就必須在AI優勢找到機會。

管中閔表示，新時代是從美國單極霸權轉到兩極或多極時代，例如加拿大提倡中等力量國家連線。在亞洲，東協–中國自貿區將是新時代關鍵。

他說，東協的底氣是有原料、供應鏈、市場；但是東協有很多國家，文化發展差異、各地基礎建設不均，這為兩岸企業創造機會。

他認為，兩岸在東協合作，台灣可以扮演信任中介角色。因為台灣是全球跨境隱私規則論壇（GlobalCBPR Forum）創始成員，台企可以協助在地企業隱私標章申請，執行CBPR、GDPR合規流程。台企結合大陸AI模型，執行「本地（on premises）部署」和「端側（edge）處理」，做到在地數據合規。