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高市籲刪聯大「敵國條款」 中日代表交鋒

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
日本首相高市早苗在聯合國大會發表演說，呼籲聯合國刪除「敵國條款」。路透
日本首相高市早苗在聯合國大會發表演說，呼籲聯合國刪除「敵國條款」。路透

日本首相高市早苗廿二日在聯合國大會演說時，呼籲刪除聯合國憲章中的「敵國條款」。中國大陸代表廿八日行使答辯權表示「堅決反對」，日本代表則反駁稱「堅持專守防衛」，雙方展開交鋒。

綜合日本共同社、聯合國網站，大陸駐聯副代表孫磊廿八日在聯大一般性辯論上，針對高市發言行使答辯權，指聯合國憲章中的「敵國條款」旨在防止法西斯主義和軍國主義再度威脅國際和平與安全，「時至今日仍具有重要現實意義」。

日本副代表梅津茂回應強調，日本在憲法之下遵守專守防衛政策，也堅定維持無核三原則，絕不會改變作為熱愛和平國家所走過的道路。他並指，包括中國在內的聯合國大會於二○○五年通過了刪除聯合國憲章中「敵國」表述的決議。隨後，孫磊再次行使答辯權，稱日方辯解粉飾不了現實，敦促日本立即停止危險的「再軍事化」行徑。

昨日是「中日聯合聲明」發表五十四周年，大陸外交部發言人郭嘉昆也再度批評高市，強調聯合聲明等四個政治文件為妥善處理台灣等重大原則問題立下「政治規矩」，「不應歪曲，不該倒退，更不容破壞」。

此外，繼中共政治局委員兼外長王毅後，昨日政治局委員兼大陸副總理何立峰也會見了到訪的日本前外相岩屋毅，共同社分析，中共高層連續兩日安排會見實屬罕見。

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